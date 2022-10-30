"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Fukaralıkta eşitlik mi?

Faruk ÇAKIR
30 Ekim 2022, Pazar
Geçmişte, gerek Türkiye’yi idare edenlerin, gerekse ekonomi uzmanlarının tekrar ettikleri bir “Orta gelir tuzağı” kavramı vardı.

Buna göre Türkiye bu tuzağa düşmüş ve bir türlü ‘üst gelir seviyesi’ne çıkamıyordu. İdareciler ve uzmanlar, Türkiye’nin bu tuzaktan kurtulması için yapması gereken çalışmaları sıralar ve hatta bu tuzaktan kurtulma tarihlerini dillendirirlerdi.

Şimdilerde ‘orta gelir tuzağı’ dillendirilmemiş olsa da, yeni bir tuzağa daha düşmüş gibiyiz. Şimdiki tuzak, “Asgari ücret tuzağı” olarak isimlendiriliyor. Artık 20 ya da 30 yıllık tecrübeli çalışanlar bile ‘asgari ücret’in biraz üzerinde bir maaşa talim eder hale geldi. Oysa asgari ücret, yeni işe girenlerin tecrübe kazanıncaya kadar aldıkları ücret olarak bilinirdi. Şimdi büyük çoğunluk ‘asgari ücret’ alarak çalışanların çoğunluğu bir bakıma ‘fakirlikte eşitlenmiş’ oldu.

İdareciler tarafından ifade edildiği üzere, 2023’te uygulanacak asgari ücret, Aralık ayı başında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Enflasyon rakamları dikkate alındığında yeni asgari ücretin nispeten yüksek olacağı tahmin ediliyor. Ancak, rakamların artması çalışanların refahına ne ölçüde yansıyacak, bu belli değil. Çünkü bir yandan asgari ücret artarken, öte yandan mal ve hizmetlerin fiyatı daha fazla artıyor.

Uzmanların ifadesine göre Türkiye’deki asgari ücret 2015 yılına kadar pek çok Doğu Avrupa ülkesinin üzerindeydi. Fakat o tarihten sonra tablo tersine döndü. Türkiye’deki asgari ücret yalnızca AB üyesi ülkelerin gerisinde kalmadı, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkeler de Türkiye’yi geride bıraktı. Öyle ki, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinde yer alan 27 Avrupa ülkesi arasında Türkiye, Arnavutluk’un ardından en düşük asgari ücreti veren ikinci ülke oldu. (BBC Türkçe, 28 Ekim 2022)

“Asgari ücret”in, hemen her çalışana uygulanan bir ücret haline gelmesi umumi anlamda gelir seviyesinin düşük olmasına da yol açıyor. Bunun yanında bazı işyerlerinin çalışanlarına “asgari ücret”i dahi çok görmesinden bahsediliyor ki bu da ayrıca vahim bir durum. 

Türkiye’nin daha önce aşmaya çalıştığı “Orta gelir tuzağı”na ilaveten; şimdilerde “Asgari gelir tuzağı”na tutulduğu söylenebilir. “Büyük Türkiye” olabilmek, bu tuzakları bertaraf etmekle mümkündür. Ücretler noktasında Avrupa’nın en gerisine düşmüş olmamız idareciler için ciddi bir uyarı olarak görülmeli. “Bizden daha zor durumda olan ülkeler ve çalışanlar var” bahanesine sığınmak siyasetçilere yakışan bir tavır olmasa gerek.

Bu tuzaklardan kurtulmak için üretimi arttırmak gerektiği hep söylenir. Bunun yanında israf musluklarının kısılması gerektiği de akla gelse ve bu yönde projeler geliştirilse; inanın hem ‘orta gelir tuzağı’ hem de ‘asgari ücret tuzağı’ndan çok daha erken ve kolay kurtulabiliriz.

Krizleri aşmak içen pek çok konu gündeme gelirken, “İsrafa son verme” kararlığının tartışılmaması cidden garip... Türkiye, çalışanlarını ‘fukaralıkta eşitleyerek’ bir yere varabilir mi?

Okunma Sayısı: 37
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhuriyet adalettir, hürriyettir, demokrasidir

    Üniversiteli öğrenciler: “Açız”

    Çocuk Market projesi İngiltere’de

    Ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu: ''İslamiyet’i görünce benliğimizin farkına vardık''

    BM: Bu yıl 118 Filistinli öldürüldü

    Filipinler'de sel ve heyelan: 47 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

    İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız

    Kuzey Makedonya'da bir Osmanlı mirası daha

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, 70250 askerini kaybetti

    Lula ile Bolsonaro yarın karşı karşıya geliyor

    "Yeni Polonya-ABD macerası şimdi başlıyor"

    Karadeniz'de palamut bereketi yüzleri güldürmeye devam ediyor

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

    Enflasyonla refah kaybımız yüksek

    İngiltere: Kovid-19'un 2 yeni varyantını tespit ettik

    ABD'de 'petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı

    Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yok

    Ukrayna: İsrailli politikacılar utanç duyacak

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"

    ‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Uyanış (Gerçek bir hayat hikâyesi)
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP Müslüman, diğerleri dinsiz! Öyle mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi
    Risale-i Nur'dan

    Haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir
    Ahmet BATTAL

    Muhalif partiler iktidarın nesi olur?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un Kastamonu kahramanları
    Adnan NACİR

    Akıl tutulması
    Rüstem GARZANLI

    Kâinatın idaresinde suhûlet var
    Faruk ÇAKIR

    Fukaralıkta eşitlik mi?
    Mehmet Soydan

    Yaş enaniyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.