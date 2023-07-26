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26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gazeteciler için her gün bayram

Faruk ÇAKIR
26 Temmuz 2023, Çarşamba
Hemen her mesleğin kendine has ‘bayram’ları olduğu gibi gazetecilerin de kutladığı bayramlar vardır.

Elbette bu kutlamalar daha çok ‘resmi’ kutlamalar olarak devam eder. Sağ olsun, bazı dostların gönderdiği ‘kutlama mesajları’ ile gazetecilik bayramlarını hatırlamış oluruz.

Çalışan Gazeteciler Günü, her yıl 10 Ocak tarihinde kutlanırken, “Basın Bayramı veya Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü” de her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanır. 24 Temmuz, “Türkiye’de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü” olarak ilan edilmiş bir tarihtir. Fakat sansürün kalkıp kalkmadığı her dönem tartışıldığı gibi bugün de tartışılıyor. Hakikaten sansür, gazetecilerin vazifesini yapmasının önündeki engeller kalkmış denilebilir mi?

Bir defa, geçmiş yıllara nispetle çok daha katı olarak devam eden ‘akredite’ uygulaması varken; ‘sansür kalktı, sansür sona erdi’ demek mümkün değil. Pek çok ‘resmi’ toplantıya belli gazeteciler çağrılıyor ve ‘muhalif’ görülen gazeteciler çağrılmıyor. Bu durum sansürün fiilen devam ettiğine delil değil mi?

Gazetecilerin haklarını savunmak için yola çıkan sendikalar, ‘24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde sansüre dikkat çekip, iktidar ve muhalefeti eleştirmiş. İktidar kanadı, kendince ‘akredite’ uyguladığı ve dışladığı gazetecileri ‘gazeteci’ olarak dahi kabul etmiyor. Peki, kimin ‘gazeteci’ olduğuna hangi makam karar verecek? Türkiye’yi idare edenlere “önceden belirlenmiş sorular”ı soranlar mı gazeteci? 

“Akredite” uygulaması öyle bir hal almış durumda ki, artık sadece iktidar değil; iktidara yakın dernekler, vakıflar, sendikalar, STK’lar ve hatta neredeyse firmalar dahi aynı ölçü ile gazetecilere yaklaşıyor. İktidara yakın bir şirket, ‘muhalif’ bir gazeteci ile yan yana görünmek istemiyor. Eskiden ‘akredite’yi sadece iktidar uygulardı ve biraz aşırıya kaçıldığında meslek kuruluşlarından ve kamuoyundan ciddi tepki görürdü. Şimdi ise bu durum gayet sıradanlaştı ve “Bu kadar keyfi uygulama olur mu?” diye soran dahi kalmadı. Bu kadar yasak varken, Türkiye’de medyanın ‘hür’ olduğunu söylemek inandırıcı olur mu?

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) açıklamasında şöyle demiş: “Sansür, yasal hakkı olan onlarca basın mensubuna basın kartı verilmemesidir. Sansür, gazetecilerin en basit sorularına dahi muhatap olmamak için birçok yolu deneyip o gazetecileri bakanlıkların önünden geçirmemektir. Tüm bu sansür biçimleri halkın haber alma hakkını engelleyen sistemin birer parçasıdır. İşte bu nedenle basın özgürlüğü için mücadele tüm bu alanlarda verilmelidir. (Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilen cezalar hakkında da) Cezalar, yayın durdurmalar ve uygulanan sansür hem kurumların çökertilmesine yol açmaktadır hem de daha önemlisi Anayasal güvence altında olan ifade ve basın özgürlüğüne vurulmuş birer darbedir.” (medyascope. tv, 24 Temmuz 2023)

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri ‘yok’ sayarak hak edene basın kardı vermemek, süresi dolan basın kartlarını yenilememek sansürün delili değil mi? Aynı şekilde keyfi ilan kesme kararları da sansürün başka bir şeklidir. Kesin yanlış olan bu uygulamalardan hemen bugün vazgeçiniz!

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