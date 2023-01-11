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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gazetecilerin günü

Faruk ÇAKIR
11 Ocak 2023, Çarşamba
Gazetecilik bütün dünyada riskli meslek olarak görülür. Yanlış işler yapanlar, yaptıklarının bilinmesini ve duyulmasını istemez.

Gazetecilerin işi ise, ‘haber’leri daha çok kişinin duymasına çalışmak olduğu için bu noktada çatışma yaşanır.

Siyasetçilerin ‘en iyi dostu’ da, ‘en istemediği kişiler’ de ekseriyetle gazetecilerdir. Kendilerini öven gazetecileri el üstünde tutarken; yanılışlarına ‘yanlış’ diyen gazetecileri de etraflarında istemezler.

Her ülkedeki gazetecilerin kendilerine göre sıkıntıları vardır. Ancak Filistinli gazetecilerin çok daha fazla sıkıntı çektiği her halde inkâr edilemez. Nitekim; Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail güçlerinin 2000 yılından bu yana 55 gazeteciyi öldürdüğünü, geçen yıl da basın mensuplarına yönelik 902 hak ihlalini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakama göre Filistin’de her yıl yaklaşık olarak 3 gazeteci öldürülmüş anlamına gelir. Az sayıda insanın yaşadığı bir ülkede bu sayıda gazetecinin İsrail kurşunlarıyla öldürülmüş olması dikkat çekici değil mi?

Haberde şöyle denilmiş: Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, sendikanın Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail güçlerince işlenen ‘suçlar ve insan hakları ihlalleri’ hakkındaki yıllık raporu sundu. Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile ile gazeteci Gufran Verasine’nin geçen yıl İsrail askerlerince öldürülmesine dikkati çeken Ebu Bekir, “2000’den bu yana İsrail ordusunun kurşunları ve bombalarıyla 55 gazeteci öldürüldü” dedi. İsrail’in bu saldırılarını en çok Kudüs’te gerçekleştirdiğini belirten Ebu Bekir, bununla “İslam ve Hristiyanlığın kutsallarına yönelik saldırıların aktarılmasının önüne geçilmesi”nin amaçladığını ifade etti. Ebu Bekir, gazetecilerin haklarının uluslararası alanda arandığının altını çizerek, 20 Eylül’de İsrail hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptıkları şikâyetin, aralık ayında işleme alındığına ve yetkili mahkemelere devredildiğine dair bir yazının kendilerine ulaştığını bildirdi. Filistinli Gazeteciler Sendikası Basın Özgürlüğü Komitesi Başkanı Muhammed el-Lahham da açıklamasında, Filistin halkı ve kurumlarının 2013’ten bu yana 8 bin 500’ten fazla İsrail saldırısına maruz kaldığını kaydetti. El-Lahham, 2022’de 52 gazetecinin gerçek mermiyle yaralandığını, 90 gazetecinin ses ve gaz bombalarıyla doğrudan vurulduğunu, 117 gazetecinin de fiziksel saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Geçen yıl İsrail güçlerinin 40 gazeteciyi tutukladığını hatırlatan el-Lahham, bunlardan 20’sinin hala hapishanede tutulduğunu belirtti. (AA, 9 Ocak 2023)

Filistin’de bu tablo yaşanırken, dünya genelinde “basın hürriyeti’nden bahsetmek mümkün mü? Avrupa ya da Amerika’da ‘hür basın’ olmuş olsa bile, Filistin’deki tablo değişmeden gazetecilik mesleği hak ettiği değeri görmüş olur mu? Çalışan ya da çalışmaya ‘gazeteciler günü’nün bir anlamı olacaksa; dünyanın her yerinde ‘basın hürriyeti’ni temin etmek gerekir vesselam.

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