Gazze için çok daha fazlası yapılmalı

7 Ekim 2023 sonrası İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı küresel bir intifadanın başlamasına yol açtı.

Sanat dünyasından akademiye, toplumsal hareketlere kadar bu durum önemli etkiler doğurdu. Kurulan dayanışma ağları, üniversite eylemleri haksızlığa karşı yeni mücadele biçimleri geliştirmesine sebep oldu.

İsrail’in bu zulmü yaparken ABD ve İngiltere’den açık destek aldığı da inkâr edilemez.

Kaliforniya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. William I. Robinson, Gazze’de yaşananları değerlendirirken önemli noktalara dikkat çekmiş. Prof. Dr. William I. Robinson, tepkileri değerlendirirken şöyle demiş: “Dünyadaki çoğu devletin İsrail’in yanında yer aldığını düşünmüyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda temsil edilen hükümetlerin çoğunluğu Ekim 2023’ten bu yana Filistin’in BM’ye tam üye olması, Gazze’de ateşkes sağlanması ve devletlerin Filistinlilerin zorla nakledilmesini engellemesi çağrısında bulunan kararlar lehinde oy kullandı. Dünya çapında pek çok hükümet soykırımı kınadı ve son sayıma göre İsrail’i soykırımla suçlayan Uluslararası Adalet Divanı’ndaki Güney Afrika davasına katılan birkaç düzine hükümet vardı. İsrail ile ilişkilerini 1980 yılında normalleştiren ve Filistin özgürlük mücadelesinin dostu olmayan Mısır bile Güney Afrika davasını destekleme niyetini beyan etmiştir.

“Ancak dünyanın dört bir yanındaki hükümetler çok daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır. Sadece birkaç devlet İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti. Çin soykırımı desteklemiyor ama İsrail’e meydan okumak ve Filistinlilere yardım etmek için de pek bir şey yapmıyor. Hindistan elbette soykırımı destekliyor, çünkü onun hükümeti de proto-faşist baskıya ve Müslüman azınlığa zulme dayanıyor, dolayısıyla İsrail modeli onun için cazip.

“Başta ABD olmak üzere Almanya ve İngiltere gibi Batılı devletlerin İsrail’e sürekli destek verdikleri tamamen doğrudur. Soykırımın suç ortağıdırlar. Gerçekten de bunu bir İsrail-ABD soykırımı olarak değerlendirmek zorundayız. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail rejiminin başlıca destekçisidir. On yıllardır Siyonist rejime durmaksızın askeri ve ekonomik yardımda bulunmuş, siyasi ve diplomatik destek sağlamıştır. Siyonist proje tamamen bu ABD sponsorluğuna bağlıdır.” (Konuşanlar: Kemal Taylan Abatan – Çağrı Kurt, arti gercek.com, 24 Mayıs 2024)

Prof. Dr. Robinson haklı. Dünya İsrail zulmüne karşı çıkıyor ama “daha fazlası”nın yapılması gerektiği de ortadadır. Nihayetinde İsrail zulmünü, katliamlarını, cinayetlerini durduramayan bir “itiraz” ve Gazze’ye destek yeterli görülebilir mi?

Prof. Dr. Robinson’un, “Hindistan elbette soykırımı destekliyor, çünkü onun hükümeti de (...) Müslüman azınlığa zulme(diyor), dolayısıyla İsrail modeli onun için cazip” tespiti de önemli. Kendi vatandaşları olan Müslümanlara hak tanımayan bir Hindistan’ın İsrail’e “Müslümanlara zulmetme” demesi beklenebilir miydi?

Doğrudur, “insaniyet” uyandı, Gazze’ye ve Filistin’e destek oluyor. Fakat çok daha fazlasını yapmak yine “insanlığın” görevi. Zulüm tamamen sona erene kadar güçlü itirazlar devam etmeli vesselam.