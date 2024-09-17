Gazze raporu

Ne yazık ki bütün dünya İsrail’in Gazze’de yaptığı zulmün, haksızlığın ve kıyımın bir bakıma ‘raporu’nu tutmakla yetiniyor.

Elbette İsrail zulmüne en üst seviyede itiraz eden ülke ve idareciler var, ama bu itirazlar en azından şimdilik Filistin’deki katliamı durdurabilmiş değil.

İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’den bu yana yaptığı saldırılarla 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinliyi öldürmüş.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada (AA, 15 Eylül 2024) gerçekten insanları ve insanlığı dehşete düşürecek cinsten. Gazze Şeridi’nde 345 gündür devam eden ve 10 bin kişinin halen kayıp olduğu saldırıların bir bakıma ‘raporu’nda şu bilgiler var:

“İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 337 kişi yaralandı, 10 bin kişi ise halen kayıp. Gazze’de 36 çocuk da açlık nedeniyle öldü. Gazze Şeridi’nde 19 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti. İsrail’in gıda ve ilaç dahil temel insani ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze’de 3 bin 500 çocuk, beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bölgedeki 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle risk altında. İsrail saldırılarında 885 sağlık personeli, 173 gazeteci ve 83 sivil savunma görevlisi de hayatını kaybetti. İsrail, Gazze’de 162 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 131 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

“Filistin’in kültürel mirasını da hedef alan İsrail, Gazze’de 206 tarihi ve kültürel varlığı yok etti. İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 310’u sağlık görevlisi ve 36 gazeteci dahil 5 bin Filistinliyi alıkoydu. Sınır kapılarının 131 gündür kapalı olduğu Gazze’de 10 bin kanser hastası ve 12 bin yaralının tedavi olmak için yurt dışına gitmesi gerekiyor. İsrail’in Gazze’de zorla yerinden ettiği 1 milyon 737 bin 524 Filistinli bulaşıcı hastalıklara yakalandı, 350 bin kronik hasta ise ilaç girişinin olmaması nedeniyle risk altında. Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde bulunan 7 toplu mezarda 520 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Saldırılarda 180 barınma merkezi hedef alındı.

“İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkılırken 80 bin konut ise zarar görerek oturulamaz hale geldi. Bu saldırılarda 83 bin ton patlayıcı kullanıldı.

“Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze’de 200 hükümet binası, 125 okul ve üniversite binası tamamen, 336’sı kısmen yıkıldı. Gazze’de 611 cami ile 3 kilise tamamen ve 214 cami ise kısmen yıkıldı. İsrail ordusunun bombardımanında 36 stadyum, spor tesisi ve salon yıkılırken 700 su kuyusu hasar görerek hizmet dışı kaldı. Saldırılar nedeniyle 33 milyar dolarlık hasar meydana geldi.”

Peki bu kadar büyük yıkım karşısında İslam ülkeleri ve hür dünya gerekli itirazı ve tepkiyi ortaya koyabildi mi? Keşke cevabımız ‘evet’ olabilseydi...