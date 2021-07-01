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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Geç kalan genelge

Faruk ÇAKIR
01 Temmuz 2021, Perşembe
Nihayet, israfı önlemek ve tasarruf etmek gerektiğini anlayan ve anlatan bir genelge yayınlandı.

Yıllardan beri “Aman israf etmeyelim. Tasarruftan başka çare yok” denildiği halde Türkiye’yi idare edenler bu çağrılara kulak tıkadı ve israf yarışında ısrar ettiler. Hatta, “İtibardan tasarruf edilmez” demeyi bile ihmal etmediler. Maalesef, bu anlayışla güya itibar korundu, ama israf batağına saplandık.

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin “tasarruf tedbirleri” Resmî Gazete’de yayımlanmış. Genelgede, kamu kaynaklarının maksadına uygun azamî tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet olduğu da  hatırlatılmış. (aa, 30 Haziran 2021)

“Tasarruf tedbirleri” genelgesinde sıralanan maddelerin bir kısmı şöyle: 

“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.”

“Taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, âcil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek.”

“Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alımı suretiyle edinecekleri toplam taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.”

“İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek”

“Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.”

“İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.”

“Uluslar arası toplantılar ile millî bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri dâvetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak.”

“Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilân-reklâm verilmeyecek.”

Elbette ‘tasarruf genelgesi’ ilk defa yayınlanmıyor. Her şeye rağmen böyle bir genelgenin yayınlanmış olması isabetlidir. Ancak hepsinden önemlisi, bu genelgenin uygulanabilmesidir. Eğer bu genelgenin maddeleri kâğıt üstünde kalır ve yine herkes keyfine göre hareket eder ve genelgeyi delerse ne anlamı kalır?

Gazetelerle ilgili tasarruf belki de en son akla gelen madde olmalıydı. Gazete ve dergi okuma alışkanlığı olmayan bir cemiyette, gazeteleri ‘israf kalemi’ olarak görmek ne ölçüde doğrudur. Yine de gerçek anlamda bir tasarruf tedbiri uygulanacaksa buna da itiraz edilmez. 

Peki, 20 yıldır israf içinde yüzen anlayışın Türkiye’ye nelere mal olduğunu hesaplayabilen var mı? Yazık oldu bunca yılın israfına... İnşallah bu genelge uygulanır ve az da olsa israf kalemleri ortadan kalkar. Biz her hal ve şartta israfa itiraz edip, tasarrufu savunmak durumundayız vesselâm. 

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