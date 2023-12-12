Geç kalınmadı mı?

Karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların bir sorumlusu da, ‘doğru sözleri doğru zamanda’ söylemeyen iş dünyası ve idarecileridir. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılar, geçmiş yıllara dayanan hataların neticesi olduğuna göre, ikazlarda geç kalanların da kabahati vardır.

Hak, hukuk ve adalet noktasında yapılan hatalar birikti ve bugünkü tablo ile karşı karşıya kaldık. Gerek iş dünyasının idarecileri ve gerekse sivil toplum kuruluşları, bugün dile getirdikleri ‘doğru’ları 10 ya da 20 önce de söylemiş olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Ne yazık ki kötü gidişin başladığı günlerde iş dünyası susmayı tercih etti ve kriz iyice derinleşti. Şimdi hatırlatılan doğrular da kısmen anlamını yitirmiş oldu.

Elbette her zaman için doğruları dile getirenler oldu ama bunların sayısı çok değildi. Neticede hem devlet hem de millet olarak çok şey kaybettik.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan’ın dile getirdiği konuları böyle yorumlamak her halde yanlış olmaz. Özilhan, ekonomide geleneksel politikalara dönüşün enflasyon sorununun çözüleceğine dair umudu artırdığını ancak güçlü bir piyasa ekonomisinin temel özelliğinin sağlam hukuk sistemi olduğunu söylemiş.

TÜSİAD YİK’in Ankara’daki toplantısında konuşan Özilhan özetle şu tespitleri dile getirmiş: “Ekonomi politikalarında son 10 yılda öngörülebilirliğin azaldığı dönemin ardından geleneksel politikalara dönüldü. Artık ekonomimizin temel önceliği ne pahasına olursa olsun yüksek büyüme sağlamak olmamalı. Hedefimiz insanlarımızın mutluluğu, özgürlüğü, refah içinde, özgüveni yüksek biçimde yaşaması olmalı. Bu ise uzun vadeli olarak bilim, teknoloji ve kültürde kapsayıcılığa, iyi yaşam koşulları sağlayacak istihdamı geliştirmeye bağlı. Ekonomi yönetiminin başarısı için belki de en belirleyici konu hukuk sistemine duyulan güven. Bu yüzden, hukuk sistemine duyulan güveni sarsacak girişimlerden uzak durulmasını, ekonomik performansımız açısından çok önemli buluyoruz. Son 20 yılda eğitimle ilgili 17 kez değişiklik yapılmış. Gündemde bir yenisi var. Geniş tanımlı işsizlik diyebileceğimiz atıl işgücü oranı yüzde 22’lerde. Ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makas giderek kapanıyor. Üniversite eğitiminin getirisi düşüyor. Bir tarafta çalışkan ve başarılı gençlerimizin emeği var, diğer tarafta yasadışı yollara sapanların gözler önüne serilen yaşantıları. Büyümenin nimetleri bütün topluma yayılmadığı sürece, salt yüksek büyüme hızları bizi hayalimizdeki Türkiye’ye taşımayacak. Hayalimizdeki Türkiye’ye ulaşmak için bütün eşitsizlikler giderilmeli.” (cumhuriyet. com.tr, 9 Aralık 2023)

“En belirleyici konu hukuk sistemine duyulan güven” ise, bu gerçeği ısrarla dile getirmek icap etmiyor muydu? Keşke, “zarar” iş dünyasının kapısına dayanmadan çok önce bu gerçekler hatırlatılsaydı...