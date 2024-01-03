Geçer not alamayan idare

Öğrencilerin aldığı karne misali, Türkiye’yi idare edenler de her yaptıkları işten dolayı bir ‘not’ alır. İdarecilerin geçen yıl aldıkları ‘karne’ye bakılacak olursa karnenin ‘zayıf’larla dolu olduğunu söylemek icap eder.

Başta ekonomi olmak üzere, hukuk, dış politika ve eğitim gibi konularda iktidarın ‘geçer’ not aldığı söylenebilir mi? Ekonomi noktasında idarecilere not veren 80 milyon insan var. Dolayısı ile bu notların ağırlığı daha fazla. Neredeyse ‘bakan’lar bile ekonominin sıkıntıda olduğu biliyor ve kabul ediyorlar ki, mesela ‘tek rakamlı enflasyon’ için 2026 yılını hedef gösteriyorlar. Yeri gelmişken hemen ifade edelim ki bir ara enflasyon ‘tek hane’deydi ve şimdiki idareciler bunu ‘üçlü rakamlar’a çıkardılar. Şimdi yeniden hedef olarak koydukları rakamları niçin muhafaza edemediler? Demek ki yaptıkları işler, attıkları adımlar yanlıştı...

Ülkemizin sıkıntılı olduğu bir mesele de hukuk noktasında yaşananlardır. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, 10 kriterde 10 puan üzerinden yargının 2023 yılı hizmet kalitesini değerlendirmiş. “Türkiye ciddi bir yargı ikilemi yaşamaktadır” diyen Gün, hibrit ve orta demokrasiye neden olan yargı sorununu çözebilmek için Türkiye’nin bu meseleyi öncelikli olarak çözmesi gerektiğini hatırlatmış ve şöyle demiş:

“Hesapverir olmaması, yargıya hâkim teminatlarını ve bağımsızlığını kaybettirdi. 13 üyesinin tamamını iktidarın ve siyasetçilerin atadığı, Adalet Bakanı olmaksızın işlevini gösteremeyen Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) her yıl aldığı binlerce kararının yargısal denetime tâbî olmaması, HSK’yi âdeta yürütmenin bir uzantısı haline getirdi. Bu da yargıyı siyasal etkiye açık ve siyasal bir alet gibi kullanılabilir hale soktu. Yürütmenin ve genel olarak siyasetçilerin yargıya hâkim olması, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını da kaybettiriyor. Bu da bir devlet olmanın gereği olan yargı gücünü neredeyse yok seviyesine getiriyor. Yargı gücünün temel işlevi, devasa devlet gücünü kullanan iktidarları, yürütmeyi ve üst düzey kamu görevlilerini ve buna talip olan siyasetçiler zümresini etkin olarak denetlemek, sınırlandırmak ve yolsuzluğu önlemektir. Hukukun üstünlüğü, temelde devletin hukuka uyarlığının sağlanması demektir.” (Deneğin yayınladığı basın bülteni, 29 Aralık 2023)

Evet, “devlet gücünü kullanan iktidarları, yürütmeyi ve üst düzey kamu görevlilerini ve buna talip olan siyasetçiler zümresini” denetleyemeyen bir hukuk sisteminin ‘tam adalet’i temin etmesine imkan var mı?

Geride bıraktığımız 2023 yılında “Hak, hukuk ve adalet” noktasında da idareciler “geçer not” alamamıştır vesselam...