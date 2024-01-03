"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Geçer not alamayan idare

Faruk ÇAKIR
03 Ocak 2024, Çarşamba
Öğrencilerin aldığı karne misali, Türkiye’yi idare edenler de her yaptıkları işten dolayı bir ‘not’ alır. İdarecilerin geçen yıl aldıkları ‘karne’ye bakılacak olursa karnenin ‘zayıf’larla dolu olduğunu söylemek icap eder.

Başta ekonomi olmak üzere, hukuk, dış politika ve eğitim gibi konularda iktidarın ‘geçer’ not aldığı söylenebilir mi? Ekonomi noktasında idarecilere not veren 80 milyon insan var. Dolayısı ile bu notların ağırlığı daha fazla. Neredeyse ‘bakan’lar bile ekonominin sıkıntıda olduğu biliyor ve kabul ediyorlar ki, mesela ‘tek rakamlı enflasyon’ için 2026 yılını hedef gösteriyorlar. Yeri gelmişken hemen ifade edelim ki bir ara enflasyon ‘tek hane’deydi ve şimdiki idareciler bunu ‘üçlü rakamlar’a çıkardılar. Şimdi yeniden hedef olarak koydukları rakamları niçin muhafaza edemediler? Demek ki yaptıkları işler, attıkları adımlar yanlıştı...

Ülkemizin sıkıntılı olduğu bir mesele de hukuk noktasında yaşananlardır. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, 10 kriterde 10 puan üzerinden yargının 2023 yılı hizmet kalitesini değerlendirmiş. “Türkiye ciddi bir yargı ikilemi yaşamaktadır” diyen Gün, hibrit ve orta demokrasiye neden olan yargı sorununu çözebilmek için Türkiye’nin bu meseleyi öncelikli olarak çözmesi gerektiğini hatırlatmış ve şöyle demiş:

“Hesapverir olmaması, yargıya hâkim teminatlarını ve bağımsızlığını kaybettirdi. 13 üyesinin tamamını iktidarın ve siyasetçilerin atadığı, Adalet Bakanı olmaksızın işlevini gösteremeyen Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) her yıl aldığı binlerce kararının yargısal denetime tâbî olmaması, HSK’yi âdeta yürütmenin bir uzantısı haline getirdi. Bu da yargıyı siyasal etkiye açık ve siyasal bir alet gibi kullanılabilir hale soktu. Yürütmenin ve genel olarak siyasetçilerin yargıya hâkim olması, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını da kaybettiriyor. Bu da bir devlet olmanın gereği olan yargı gücünü neredeyse yok seviyesine getiriyor. Yargı gücünün temel işlevi, devasa devlet gücünü kullanan iktidarları, yürütmeyi ve üst düzey kamu görevlilerini ve buna talip olan siyasetçiler zümresini etkin olarak denetlemek, sınırlandırmak ve yolsuzluğu önlemektir. Hukukun üstünlüğü, temelde devletin hukuka uyarlığının sağlanması demektir.” (Deneğin yayınladığı basın bülteni, 29 Aralık 2023)

Evet, “devlet gücünü kullanan iktidarları, yürütmeyi ve üst düzey kamu görevlilerini ve buna talip olan siyasetçiler zümresini” denetleyemeyen bir hukuk sisteminin ‘tam adalet’i temin etmesine imkan var mı?

Geride bıraktığımız 2023 yılında “Hak, hukuk ve adalet” noktasında da idareciler “geçer not” alamamıştır vesselam...

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor

    Gazze’deki 10 bin kanser hastası ilaçsız kaldı

    Maaş dengesi alt üst oldu

    İsrail Gazze’de çamura batıyor

    Yap-İşlet’in maliyeti arttı

    Netanyahu hükümeti gidecek

    İstanbul’da enflasyon yüzde 75

    Tarife zulmüyle vergi zammı

    İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeği geri alın çağrısı

    Gazze'deki saldırıların maliyeti 58 milyar dolar

    Son 24 saatte 207 Filistinli daha şehit edildi - Katledilen Filistinli sayısı 22 bin 185'e yükseldi

    Zonguldak'taki kayıp 7 personel 45 gündür aranıyor

    Japonya'da yanan uçakta bulunan yolcu ve mürettebat tahliye edildi

    Türkiye'de 2023 yılında 74 bin sarsıntı gözlemlendi

    Japonya'daki depremde 48 kişi öldü

    Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 36 yaralı var

    Faizde dünya 4.'sü olduk

    Filistinli kardeşlerimize yardım

    Tohumculukta AR-GE’ye ayrılan kaynak artmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vahim gidişatı durdurmanın tek yolu
    Genel

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor
    Rüstem GARZANLI

    Diyarbakır, “Şeyh Said Bulvarı”
    Cevher İLHAN

    Geçen yılın son, yeni yılın ilk yüzkarası
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kaderim beni günaha zorluyor, ne yapabilirim!?”
    Durmuş Ali İnci

    Her son yeni bir başlangıçtır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Küslükte haklı yer neresidir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset dinin - dindarın birinci meselesi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.