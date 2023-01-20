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20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Geçim derdi

Faruk ÇAKIR
20 Ocak 2023, Cuma
Her imkân ve fırsatta insanların ‘önce hak, hukuk ve adalet’ talep etmesini; ‘ekonomi ve ekmek’ taleplerinin ikinci ya da üçüncü sırada gelmesini arzu ederiz.

Fakat gerek eğitim sistemi ve gerekse başka sebeplere bağlı olarak insanlar ekseriyetle ‘ekmek’ demeyi tercih ediyor. Kaderin bir cilvesi olarak ‘Önce ekmek’ diyenler de ekseriyetle buna ulaşmakta zorluk çekiyorlar.

Hele hele dünyayı kasıp kavuran ‘virüs salgını’ sonrasında yaşanan kriz, ekonomik talepleri daha da öne çıkardı. Buna rağmen bazı farklılıklar olmasına rağmen dünya ülkeleri ‘geçim sıkıntısı’ yaşıyor. 

1982 yılında Türkiye araştırma sektöründen biri olarak çalışmaya başlayan BAREM’in iş ortağı WIN International; 36 ülkede yaşama maliyetlerine dair araştırma gerçekleştirmiş. Dünya çapında vatandaşların sadece %25’inin finansal anlamda rahat bir hayat sürdüğünü gösteren araştırma, eğitim düzeyi yüksek insanların ‘kriz’den daha az etkilendiğini ortaya koymuş. 

Yıllık WIN Dünya Anketi - WWS 2022’ye göre Rusya-Ukrayna savaşının ve pandeminin dünya çapında tüm ekonomileri etkilediği ve hayat pahalılığının çok önemli bir faktör haline geldiği görülüyor. Buna göre birçok insan finansal açıdan o kadar mücadele ediyor ki dünya çapındaki vatandaşların sadece %25’i rahat bir şekilde yaşıyor. Bir aile geçindiren 35 ila 44 yaşları arasındaki kişiler, yaşam maliyetleri nedeniyle en çok etkilenenler arasında. Görüşülen kişilerin yarısından fazlası (%54) temel eğitim almış veya hiç eğitim almamış, faturalarını ödemekte güçlük çeken kişilerken, geriye kalanı daha yüksek eğitim düzeyindeki (yüksek lisansını tamamlamış) kişilerden oluşuyor. Ülke düzeyinde, Arjantin (%76), Lübnan (%69) ve Şili (%65) mali sıkıntı yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında.

Araştırmaya göre dünyanın dört bir yanındaki insanlar, artan yaşama maliyeti nedeniyle harcamalarını kısmak zorunda kalmış. Ankete katılanların %48’inin önceki aylarda bazı harcamalarını azalttığı ve en çok etkilenenlerin 45-54 yaş grubu (%51) olduğu görülmüş. 

Araştırmaya göre Türkiye tablosu da şöyle: Türkiye’de finansal anlamda konforlu yaşayanların oranı yüzde 17. Yüzde 38’i ne çok rahat yaşadığını ne de finansal bir mücadele içinde olduğunu söylüyor. Yüzde 45’i ise geçinebilmek için finansal mücadele içinde olduğunu ve harcamalarını çoktan azalttıklarını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si, önümüzdeki aylarda aktif olarak harcamaları azaltmayı planlıyor. (BAREM basın bülteni, 18 Ocak 2023)

Türkiye’de yaşayanların mecburi olarak tasarrufa gittiğini, marketlerde alışveriş yapanları izleyerek de görebiliriz. Eline aldığı ürünün fiyatını görünce rafa geri koyanların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Başlangıçta, “Bu zamlar beni etkilemez” diye düşünenlerin sayısı her geçen gün biraz daha azalıyor. Artık, siyasi görüşlerden bağımsız olarak pahalılıktan şikâyet etmeyen hiç kimse kalmadı.

“Geçim derdi” her yanı sarmışken, ‘seçim ve sandık günü’ de gelip çattı. Hayırlısı olur inşallah.

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