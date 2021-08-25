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25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Gelir doğru paylaşılıyor mu?

Faruk ÇAKIR
25 Ağustos 2021, Çarşamba
Kimi zamlar sevindirirken kimi zamlar da üzücü olur.

Çalışanlar haklı olarak maaşlarına zam isterken, satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarına yapılan zamlardan şikâyet ederler. Maaş zammı sevindirirken, ‘ekmek zammı’ üzüntü verir.

Memurlar ve işçiler her dönem aldıkları maaşların yetersiz olduğunu söyler ve daha fazla zam ister. İktidarlar da “İmkânımız yok. Herkese istediği kadar zam yapamayız” diyerek maaşlara yapılacak zamları asgaride tutmaya çalışır. Bu ‘güreş’ yıllardan beri devam edip gider. Yapılan maaş zamlarından memnun olanların sayısı her zaman sınırlı kalır ve daha fazla zam isteği sürüp gider.

Elbette çalışanın da, maaşlara zam yapan idarecilerin de kendilerine göre haklı sebepleri vardır. Ancak yapılan zamların ‘insanca yaşamaya yetecek’ kadar olması ilk hedef olmalı. Bugünkü şartlarda insanca yaşamaya yetecek nispette maaş alanların sayısı çok sınırlıdır. Bunu nereden anlıyoruz? Bilindiği üzere devletin açıkladığı bir ‘asgarî ücret’ var. Ayrıca çeşitli ilân edilen ‘yoksulluk sınırı’ ve ‘açlık sınırı’ ölçüleri de vardır. Resmî ya da gayri resmî çalışanlar arasında ‘asgarî ücretten daha düşük’ maaş alanların olduğu bir ülkede gelir dağılımının âdil paylaşıldığı söylenebilir mi?

Bu noktada sıkıntı çekenlerin başında emekli olanlar vardır. Çok sayıda emekli asgarî ücretin altında maaş alıyor. Hele hele şehirlerde yaşamaya mecbur olan emeklilerin geçinmesi hakikaten kolay değildir. Kira veren bir emeklinin sıkıntı çekmediğini kim söyleyebilir? Tabiî ki hemen, “Çalışan yeterli ücret almadıktan sonra emekliye nasıl yeterli ücret verilsin?” sorusu gelir.

Türkiye’yi idare edenler her ne kadar; çalışanı ve emekliyi mağdur etmedik dese de tablo ortada. Bu bakımdan yapılan memur zammı itirazla karşılaştı. Bazı medya organlarının ‘Tarihi zam, çok iyi zam yapıldı’ gibi manşetleri ancak geniş kitlelerle dalga geçmek anlamına gelir.

Esas mesele kişilerden bağımsız olarak Türkiye’nin ‘gelir’ini âdil paylaşamamasından kaynaklanıyor. Kimileri çalışmadan, kimileri az çalışarak ve bazen de 2 ya da 3 maaş aldığı bir zeminde; gelirlerin âdil paylaşıldığı söylenebilir mi? Daha da vahimi, asgarî ücret dahi almayan bazı ‘tarafgir’lerin bu adaletsiz gelir dağılımını savunmasıdır. Kendisi namerde muhtaç olan bir asgarî ücretlinin, 3 ya da 5 yerden maaş alanları hararetle savunması büyük bir çelişki değil midir?

“Büyük Türkiye” olmanın bir yolu da gelirleri adaletli bir şekilde paylaşmaktır. Bu yapılabilirse işçi de, memur da, emekli de aldığı maaşla insanca yaşama imkânı bulur. Başka tartışmaları bir yana bırakıp ‘millî gelir’in bütün millete âdil olarak paylaştırılmasının yolunu bulmak icap eder. ‘Millî’likten bahsedenlerin sıra ‘millî gelir’in paylaşılmasına geldiğinde millîliği unutması nasıl izah edilsin?

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