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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Gençlere kulak ver

Faruk ÇAKIR
18 Şubat 2022, Cuma
Ülkemizin genç nüfusa sahip olması sebebiyle övünürüz, ama gençlerimizi olması icap ettiği gibi bilgilendirip eğitebiliyor muyuz? Dertlerine kulak verilmemiş, çare aranmamış bir gençlik Türkiye için övünme vesilesi olabilir mi?

Gençlerle ilgilenmek, onları dinlemek, sıkıntılarına çare bulmak ve tabiî ki günün şartlarına uygun şekilde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak kolay değil. Hele hele onları manevî yönden desteklemek, zor sorularına cevap bulmak çok daha fazla çalışmayı icap ettirir. 

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çağlar koordinatörlüğünde, Türkiye’nin değişik üniversitelerinin akademisyenlerinden oluşan uzman bir ekibin yaptığı saha çalışmaları ile gerçekleştirilen “Türkiye Gençlik Araştırması 2021” ortaya önemli bir tablo koymuş. 

18-25 yaş aralığında, 3 bin 243 genç ile yüz yüze uygulanan anketlerle elde edilen veriler, en başta idarecileri ve siyasetçiler düşündürmeli. 

Anketin koordinatörü Prof. Dr. Çağlar yaptığı açıklamada, “Sosyal medya üzerinden dünyayla entegre bir gençlikle karşı karşıyayız. Hem ülkesini hem dünyayı yakından takip ediyor ve bu durum da ister istemez kafalarında demokrasi kültürüne dair soru işaretleri doğuruyor. (...) Demokrasinin tüm kurumları ve kültürü ile egemen olduğu ülkelerdeki siyasî parti başkanlarının, liderlerinin gösterdikleri demokratik olgunluk, davranış ve uygulamaları kendi ülkelerinde göremedikleri için geleceğe yönelik bir umutsuzluk ve karamsarlık duygusuna sahipler. Diğer bir deyişle, geleceğe yönelik ciddî endişeleri var. Gençliğe yeteri kadar önem verilmediği, desteklenmediği, kaliteli bir eğitim imkânı sunulmadığı, işe girmede liyakate önem verilmediği ve dolayısıyla iş bulamayacakları endişesi, geleceğe yönelik umutlarının azalmasına yol açıyor” demiş. (Konuşan: Menekşe Tokyay, gazeteduvar.com.tr, 15 Şubat 2022)

Gençlerin ‘daha iyi hayat şartları olan ülkeler’e gitmek istediği zaten bilinen bir gerçek. Bununla birlikte ankete göre “keşke Türkiye düzelse de başka bir ülkeye gitmek zorunda olmasam” diyenlerin sayısı hayli fazla. 

Peki, Türkiye’nin düzelme imkânı yok mu? Elbette var. En başta; hak, hukuk ve adalet anlayışının düzelmesi ve tabiî ki bunun neticesi olarak da işler liyakate göre işlemeli. Gençlerin küsmesi ve başka ülkelerde yaşamak istemesinin en büyük sebebi bu değil mi? “Oku, oku, sonra ‘torpilin yok’ diye işsiz kal” diyen milyonlarca genç yok mu? İşlenen bilgi, başarı ve liyakate dağıtıldığı bir yer olsa, başka yerlere gitmek isteyenlerin sayısı azalmaz mı?

Dert belli, çare de belli: Hak, hukuk, adalet, liyakat esasına göre işler yürüyecek ve Türkiye çok daha yaşanır bir ülke olacak. O halde gençlere sahip çıkmak isteyenler bunun için çalışmalı vesselâm.

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