Gençleri kim dinler?

Yapılan araştırmalara göre gençlerin büyük çoğunluğu kendini ‘mutlu’ hissetmiyor. Peki, gençlerin mutlu olmadığı bir ülkenin umumi anlamda mutlu olması mümkün olur mu?

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin, 16 ilden 18-25 yaş aralığındaki 2 bin 140 gençle görüşerek yaptığı “Türkiye Gençlik Araştırması”nın sonuçları yayınlanmış. Buna göre, gençlerin “sadece yüzde 17,3’ü mutlu.” Sonuçlara göre; “Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istiyor. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD.” Araştırmaya katılanların çoğunluğunun öğretim seviyesinin yüzde 63,3 ile lise ve dengi okul mezunu olduğu da belirtilmiş. (1 Haziran 2023)

Araştırmaya göre katılımcıların gelecek hedefleri ve yaşamak istedikleri ülke tercihlerine yönelik tespitler şöyle aktarılmış: “Gençlerin gelecekteki en önemli hedefi iyi bir hayat yaşamaktır (yüzde 46,7). Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istemektedir. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD’dir. Ülkeler grubu ise Avrupa, İskandinav ülkeleri ile Kanada’dır. Bir başka ülkede yaşama isteğinin en önemli nedeni (yüzde 47,8), yaşam koşullarını yükseltme isteğidir. İkinci önemli neden (yüzde 20,7) o ülkelerde daha çok özgürlük olduğu düşüncesidir.”

Hükümetin uygulamalarına ilişkin, katılımcıların yüzde 70,4’ünün hükümetin yönetim biçimini doğru bulmadığını ve yüzde 81,2’sinin hükümetin adalet uygulamalarını doğru bulmadığını söylediği de araştırma sonuçları arasında yer almış.

Araştırmada öne çıkan bazı tercihler ise şöyle sıralanmış: Türkiye’nin bugünkü yönetiminden memnun değilim, Türkiye çok kötü yönetiliyor, yüzde 69,6. Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum ama geleceğinden umutluyum, yüzde 39,4. En çok yaşanan sorunlar sırasıyla, mevcut ekonomik koşullar, hukuk ve adalet, işsizlik, adam kayırma-yolsuzluk ve rüşvet. Devlette işe alımlarda ehliyet ve liyakate uygun davranılmadığını düşünüyorum, yüzde 71,3. Gençler Türkiye için, parlamenter sisteminin daha uygun olduğunu düşünmektedirler, yüzde 74,3

Gençlerin çizdiği tabloya itiraz edenler olur mu? Bu tablo, Türkiye’yi idare edenlerin bilhassa dikkate alması icap eden bir durumdur. Gençlerin dikkat çektiği noktalar arasında ‘hak, hukuk ve adalet’ konularının olması da ayrınca önemlidir. Ayrıca, işlerin liyakate göre değil ‘adam kayırmaya göre’ verilmesi gençlerin itiraz ettiği konular arasında yer alıyor.

Netice itibarıyla gençlere kim kulak verir, onları dinler ve taleplerini dikkate alırsa kazanan onlar olur. Tercih, siyasetçi ve idarecilerin...