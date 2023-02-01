Gençlerin gündemi

Bursa merkezli bir araştırma şirketi olan Bupar, ilk defa oy kullanacak olan gençlerin nabzını tutmak için en kalabalık nüfusa sahip 10 büyükşehirden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşerek bir araştırma gerçekleştirmiş.

Araştırma kapsamında gençlere ilk olarak “Kendinizi mutlu hissediyor musunuz” diye sorulmuş. Gençlerin yüzde 70’i bu soruya “Hayır”, yüzde 17’si “Evet”, yüzde 13’ü ise “Ne mutlu ne de mutsuz” cevabını vermiş.

Araştırma kapsamında lise öğrencilerine ayrı ayrı “Yurtdışında okumak ister misiniz” diye sorulmuş. Liselilerin yüzde 77’si bu soruya “Evet”, yüzde 12’si “Hayır” yüzde 11’i ise “Şu anda karar veremiyorum” şeklinde cevap vermiş.

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 71’i “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı azalıyor”, yüzde 9’u “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı artıyor”, yüzde 20’si ise “Aynı yıllardır değişen bir şey yok” değerlendirmesini yapmış.

Bu sonuçlarla araştırmanın değerlendirme bölümünde “Lise öğrencilerine yurtdışında okumak ister misiniz diye sorulduğunda, büyük çoğunluk ülke dışında okumayı tercih ediyor. Neden bunu tercih ettiklerinin cevabını ise üniversite öğrencileri veriyor. Üniversitelilerin saygınlığı ve kalitesi düşüyor. Üniversite öğrencilerine göre verilen eğitim nitelikli ve yeterli değil. Türk üniversitelerin yurt dışında prestiji giderek azalıyor” yorumu yapılmış.

Araştırmada gençlere “İktidarın Suriyeli ve Afgan politikalarını destekliyor musunuz” diye de sorulmuş. Gençlerin yüzde 85’i bu soruya “Hayır”, yüzde 9’u “Evet” cevabını verirken yüzde 6’lık bir kesim ise fikir belirtmemiş.

Araştırma ve anketlerde elbette yanılma payı olur. Fakat “Kendinizi mutlu hissediyor musunuz?” sorusuna sadece gençlerin değil, ‘ihtiyarlar’ın da ‘hayır’ şeklinde cevap vereceği ekseriyetin ortak kanaati olsa gerek. Gençlerin yüzde 70’i değil, yüzde 55’i bile ‘mutlu değiliz’ demiş olsa bu Türkiye için ‘alarm’ anlamına gelmez mi? Gençlerin ekseriyetinin mutsuz olduğu bir ülkenin “büyük ülke” olması mümkün olabilir mi?

Türkiye’yi idare edenlerin bu ve benzeri anket neticelerini dikkate almaları ve var olan problemleri ‘halı altına’ itmemeleri icap eder. Aynı şekilde gençlerin çoğunun ‘gözü dışarda’ olan bir ülke “örnek ülke” olabilir mi?

Nispetler değişse de netice değişmiyor: Türkiye’nin görülmek istenmeyen pek çok dertleri vardır vesselam...