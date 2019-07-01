Gençlerin vebali omuzlarımızda

Eğitim sistemindeki sıkıntılar en başta çocuklarımızı ve gençleri etkiliyor.

Dolayısıyla da aileleri ve bütün Türkiye’yi. Bu bakımdan, okullar tatil olmuş olsa da eğitimle ilgili meseleler gündemimizi meşgul etmeli ve bu noktadaki dertlerimize çare aramalı ve bulmalıyız. Asıl ve kalıcı gündemin bu olduğunu siyasetçiler de, ticaretçiler de unutmamalı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da katıldığı bir açılış programında gençlerin dertlerine işaret etmiş ve şöyle demiş: “Peygamberin müjdesine nail olmak için gençler yetiştirmek gerekiyor. Mekânlar, yurtlar, kütüphaneler, kitaplar vasıtadır. Bu vasıtalarla gençleri buluşturmak vazifemizdir. Bu vazifeyi hepimiz titizlikle yerine getirmek zorundayız. Eğer yerine getirmezsek, vebali ağır olur. Dinden, imandan, Kur’ân’dan, İslâm’dan uzaklaşan her bir gencin vebali, bizim omuzlarımızdadır. Eğer bu vebali omuzlarımızda hissedersek, daha fazla gence ulaşmak, daha fazla genci, daha fazla üniversite öğrencisini bu tür mekânlarla buluşturmak için gayretimiz artar.” (AA, 28 Haziran 2019)

Prof. Dr. Erbaş’ın “Dinden, imandan, Kur’ân’dan, İslâm’dan uzaklaşan her bir gencin vebali, bizim omuzlarımızdadır” sözleri, merhum Zübeyir Gündüzalp’in hem de mahkeme müdafaasında hâkimlere karşı söylediği şu önemli tesbitini hatırlattı: “Sayın hâkimler, teessür ve ıztırap karşısında kalbden bir parça kopsaydı, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerrâtı adedince param parça olması lâzım gelir. İşte sizin vereceğiniz beraat kararı, İslâm gençliğinin, İslâm dünyasının bu dehşetli âfetten tesirli bir şekilde kurtulmasına sebep olacaktır. Ve beni Bediüzzaman ve onun eserlerine kopmaz bir bağla bağlayan sâikten biri de budur.” (Şuâlar, s. 473)

Türkiye’nin yaklaşık son 20 yılı pek çok konuda öğretici ve ibret verici hadiselerle dolu. İlk bakışta idarecilerin ekserisinin mütedeyyin bilinen insanlar olduğu görülüyor, ama bilhassa gençlerin dini meselelere ilgisiz kaldığı ve hatta geçmişe nisbetle daha da uzaklaştığı konuşulup tartışılıyor. Zaten Diyanet İşleri Başkanı’na, “Dinden, imandan, Kur’ân’dan, İslâm’dan uzaklaşan her bir gencin vebali, bizim omuzlarımızdadır” dedirten de bu gelişmeler değil midir? Böyle bir gerçekle karşı karşıya olunmasa Prof. Dr. Erbaş bu konuşmayı yapma ihtiyacı hisseder miydi?

Hadis-i şeriflerde ifade edildiği ve herkesin de hatırlayacağı üzere namaz dinin direğidir. Namaz konusunda en hassas, en dikkatli olması icap edenlerin de imam hatip liselerinde okuyanlar olması umulur ve beklenir. Ancak bu okullarda da tehlike zilleri çaldığı en başta bu okullarda vazife yapan öğretmenlerce ifade edilmektedir. Bu okullarda çalışan bir öğretmen geçen gün şöyle dedi: “Derslerine girdiğim sınıfta beş vakit namaz kılan tek bir öğrenci dahi yoktu. Sadece bir öğrenci günde iki vakit kıldığını söyledi.

Ben buna inanmakta zorlandım. Sonra öğrencilere, ‘Bir ay boyunca sadece bir vakit kılmak üzere namaza başlayalım’ diye bir bakıma kampanya başlattık. Namaza başlayanlar oldu, ama sonunu getiremedik, eğitim yılı sona erdi.”

Şunu da ifade edelim ki bahse konu olan okul Ankara, İstanbul, İzmir ya da Antalya’da değil. Dinî meselelerde hassas olduğu bilinen bir ilçemizde yaşanıyor. O halde gençlerin vebalinin omuzlarımızda olduğunu bilelim ve ona göre samimî gayretler ortaya koyalım.

Tabiî ki dinin direği olan namazı ihya etmek için akılları ve kalpleri ikna eden Risale-i Nur eserlerinden istifade etmek gerekir.

Hangi seviyede olursa olsun, Türkiye’yi idare eden idareciler de bu gerçeği görmeli. Başka metodlarla meşgul olmak sadece vakit kaybı olur. Bu gerçeği bir defa daha hatırlatmak isteriz. Aksi halde Allah muhafaza önümüzdeki yıllarda ‘vebal’ çok daha ağırlaşmış olur.