"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Gerçeği söylemeyen liderler

Faruk ÇAKIR
17 Ağustos 2021, Salı
Neredeyse yarım asır süren Afganistan hadisesi yeni bir hal almak üzere.

Hatırlanacağı üzere Afganistan 1989’da “Afganistan’daki Marksist hükûmetin dâveti üzerine” Rusya tarafından işgal edilmiş ve bu işgal 9 yıl sürmüştü. ABD’nin desteğini alan Afgan ‘mücahitler’i Rusya’yı mağlûp etmiş ve Rusya Afganistan’dan çekilmişti. 

Sonra şartlar değişti ve 11 Eylül 2001 ‘İkiz Kule Saldırısı’nı bahane eden Amerika Afganistan’a müdahale etti. Neticede olan büyük ölçüde Afgan halkına oldu ve binlerce kişi bu çatışmalarda öldü. ABD aldığı son kararla Afganistan’dan çekilmeye karar verince bu defa şimdiye kadar muhatap alınmayan ekipler Afganistan’a hükmetmeye başladı. 

Önümüzdeki aylar ve yıllarda neler yaşanacağını tahmin etmek bile zor. Büyük devletler Afganistan meselesini bir bakıma ‘bilek güreşi’ne çevirmiş durumda. İnşallah Afgan halkı daha fazla bedel ödemez.

Dünyanın bildiği bir ‘sır’ Amerikalı gazeteciler tarafından ifşa edilmiş. Washington Post Gazetesi ABD’de, son 20 yılda gelen hükümetlerin Amerikan askerinin Afganistan’daki operasyonlarda elde ettiği sonuçlar hakkında halkı doğru bilgilendirmediğini iddia etmiş. 

“Afganistan Belgeleri” isimli kitabın tanıtımının yapıldığı ilgili makalede, bölgedeki savaşın “gizli tarihine” ışık tutulurken, Amerikan’ın askerî başarısının abartılmasına ve Washington’daki yönetimlerin sürekli değişen politikasının yanlışlığına dikkat çekilmiş. İki bölüm halinde kaleme alınan makalede, Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminden başlayarak, askerî operasyonlarda bölgenin istikrarı için gerekli sonuçların alınamamasına rağmen bu durumun kamuoyundan saklandığı, Demokratların bir önceki Başkanı Barack Obama’nın ise Afganistan’daki askerleri çekeceğini söylediği halde değişken uygulamalarda bulunmasının faturasının ağır olduğu yönünde tesbitler paylaşılmış. Makalede ayrıca, ABD’nin eski başkanları George Bush, Barack Obama ve Donald Trump’a “gerçeği 20 yıl boyunca sakladıkları” gerekçesiyle eleştiriler yönlendirilmiş. (aa, 13 Ağustos 2021)

“Gerçeği söylemeyen liderler”in sadece Amerika’daki liderlerle sınırlı olduğu sanılmasın. Dünyanın pek çok ülkesinde siyasî liderler gerçekleri halktan saklamayı tercih eder. Bu tercih esasında dönüp dolaşıp ‘lider’leri de vurur, ama ‘doğru söylemeyen lider’ler bir müddet işlerini yürütür. 

Liderlerin halkı yanıltmasına engel olmak için güçlü ve gerçek bir medya varlığına ihtiyaç duyulduğu her halde tartışılmaz. Bugün dahi halktan gerçekleri gizleyen onlarca belki de yüzlerce lider yok mu? Çin ya da K. Kore liderleri gerek ülkeleri ve gerekse dünyanın gidişatı hakkında doğru bilgileri halkıyla paylaşıyor mu? Paylaşmıyorlar ve bunun faturasını o ülkelerin halkı ödüyor. 

Bütün dünyada gerçeklerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Ülkelerin gerçek durumları bilinse, liderleri milleti bu ölçüde yanıltabilir mi? 

BM’ye göre Afganistan’da 2021’in ilk yarısında 1659, son bir ayda ise 1000’den fazla sivil ölmüş. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu da, Mayıs ayı başından Ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu duyurmuş. BM ayrıca, 18 milyon Afgan’ın insanî yardıma ihtiyaç duyduğunu da ilân etmiş. 

Afganistan’ı idare edenler bu bilgileri halkıyla paylaşmış mıdır? Yoksa, “Dünyayı dize getirdik. Bizde işler yolunda” demeyi mi tercih etmiş?

Nerede olursa olsun gerçekleri gizleyenler uzun dönemde kaybetmeye mahkûmdur vesselâm.

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Halil İbrahim Karahan

    17.8.2021 00:19:31

    Allah razı olsun

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

ABD'nin Afgan fiyaskosu

Afetler psikolojimizi de yıkıyor

Son 24 saatteki vaka sayıları açıklandı

Karadeniz'deki sel felaketinde ölü sayısı 74'e yükseldi

ABD, Kabil'e 1000 asker daha gönderecek

Almanya, Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine başladı

'Afgan hükümeti beklenenden çabuk düştü'

BM'den insan haklarının korunması çağrısı

Afganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması açıldı

Arpada neler oluyor?

Bütçe açığı büyüyor

Tarım ÜFE’sinde iki yılın zirvesi

Süt üreticisi mağdur

Gıda fiyatları artacak

Sahteciliğin faturası 5 milyar TL

İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi daha öldürdü

Haiti'deki depremde ölü sayısı 1297'ye çıktı, 6 bine yakın yaralı var!

'Afganistan'la ilgili Türkiye ile yakından çalışılmalı'

En Çok Okunanlar

Osman ZENGİN

O geceyi, hiç unutamıyoruz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Âdem Şimşek ve Salih Çökren
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

Başkanlık rejimi ve hızına yeni örnek
Faruk ÇAKIR

Gerçeği söylemeyen liderler
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Cevher İLHAN

Afette “yasak” garabeti
Ali FERŞADOĞLU

Ders almazsak daha beteri gelmeyecek mi?
Genel

Kastamonu Temsilcimiz Vapur: Bozkurt’taki manzara kıyamet provası gibiydi
Mikail YAPRAK

Ders Salih Çökren’den, yazısı bizden

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.