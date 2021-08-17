Gerçeği söylemeyen liderler

Neredeyse yarım asır süren Afganistan hadisesi yeni bir hal almak üzere.

Hatırlanacağı üzere Afganistan 1989’da “Afganistan’daki Marksist hükûmetin dâveti üzerine” Rusya tarafından işgal edilmiş ve bu işgal 9 yıl sürmüştü. ABD’nin desteğini alan Afgan ‘mücahitler’i Rusya’yı mağlûp etmiş ve Rusya Afganistan’dan çekilmişti.

Sonra şartlar değişti ve 11 Eylül 2001 ‘İkiz Kule Saldırısı’nı bahane eden Amerika Afganistan’a müdahale etti. Neticede olan büyük ölçüde Afgan halkına oldu ve binlerce kişi bu çatışmalarda öldü. ABD aldığı son kararla Afganistan’dan çekilmeye karar verince bu defa şimdiye kadar muhatap alınmayan ekipler Afganistan’a hükmetmeye başladı.

Önümüzdeki aylar ve yıllarda neler yaşanacağını tahmin etmek bile zor. Büyük devletler Afganistan meselesini bir bakıma ‘bilek güreşi’ne çevirmiş durumda. İnşallah Afgan halkı daha fazla bedel ödemez.

Dünyanın bildiği bir ‘sır’ Amerikalı gazeteciler tarafından ifşa edilmiş. Washington Post Gazetesi ABD’de, son 20 yılda gelen hükümetlerin Amerikan askerinin Afganistan’daki operasyonlarda elde ettiği sonuçlar hakkında halkı doğru bilgilendirmediğini iddia etmiş.

“Afganistan Belgeleri” isimli kitabın tanıtımının yapıldığı ilgili makalede, bölgedeki savaşın “gizli tarihine” ışık tutulurken, Amerikan’ın askerî başarısının abartılmasına ve Washington’daki yönetimlerin sürekli değişen politikasının yanlışlığına dikkat çekilmiş. İki bölüm halinde kaleme alınan makalede, Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminden başlayarak, askerî operasyonlarda bölgenin istikrarı için gerekli sonuçların alınamamasına rağmen bu durumun kamuoyundan saklandığı, Demokratların bir önceki Başkanı Barack Obama’nın ise Afganistan’daki askerleri çekeceğini söylediği halde değişken uygulamalarda bulunmasının faturasının ağır olduğu yönünde tesbitler paylaşılmış. Makalede ayrıca, ABD’nin eski başkanları George Bush, Barack Obama ve Donald Trump’a “gerçeği 20 yıl boyunca sakladıkları” gerekçesiyle eleştiriler yönlendirilmiş. (aa, 13 Ağustos 2021)

“Gerçeği söylemeyen liderler”in sadece Amerika’daki liderlerle sınırlı olduğu sanılmasın. Dünyanın pek çok ülkesinde siyasî liderler gerçekleri halktan saklamayı tercih eder. Bu tercih esasında dönüp dolaşıp ‘lider’leri de vurur, ama ‘doğru söylemeyen lider’ler bir müddet işlerini yürütür.

Liderlerin halkı yanıltmasına engel olmak için güçlü ve gerçek bir medya varlığına ihtiyaç duyulduğu her halde tartışılmaz. Bugün dahi halktan gerçekleri gizleyen onlarca belki de yüzlerce lider yok mu? Çin ya da K. Kore liderleri gerek ülkeleri ve gerekse dünyanın gidişatı hakkında doğru bilgileri halkıyla paylaşıyor mu? Paylaşmıyorlar ve bunun faturasını o ülkelerin halkı ödüyor.

Bütün dünyada gerçeklerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Ülkelerin gerçek durumları bilinse, liderleri milleti bu ölçüde yanıltabilir mi?

BM’ye göre Afganistan’da 2021’in ilk yarısında 1659, son bir ayda ise 1000’den fazla sivil ölmüş. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu da, Mayıs ayı başından Ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu duyurmuş. BM ayrıca, 18 milyon Afgan’ın insanî yardıma ihtiyaç duyduğunu da ilân etmiş.

Afganistan’ı idare edenler bu bilgileri halkıyla paylaşmış mıdır? Yoksa, “Dünyayı dize getirdik. Bizde işler yolunda” demeyi mi tercih etmiş?

Nerede olursa olsun gerçekleri gizleyenler uzun dönemde kaybetmeye mahkûmdur vesselâm.