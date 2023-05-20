Gerçekler nasıl ortaya çıkar?

Bir seçim süreci geride kaldı ve bu zaman zarfında yaşananların tartışması ve tahlili devam ediyor. Milletvekili seçimleri neticelendi, ancak cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimler yapılacak.

Geride kalan seçim sürecinde en dikkat çeken nokta, iktidar partisinin devlet imkanlarıyla seçimlere iştirak etmesiydi. Bu mesele acaba yeterince gündemi meşgul etti mi? Yoksa, “İktidar ne de olsa kendi bildiğini yapıyor. Millet ne dese desin, tesiri yok. O halde bu meseleyi gündeme getirmenin de bir faydası olmaz” diye mi düşünüldü?

İktidar partisinin devlet imkanlarını kullanarak seçime girmesi acaba ‘normal’ midir? Hatırlanacağı üzere geçmiş yıllarda bazı bakanlar seçim döneminde vazifeyi bırakır ve seçim döneminde bir bürokrat bakanlık yapardı. Belki o uygulamanın da mahzurları vardı, fakat aynı seçim sistemiyle doğrudan ilgili olan ve aynı anda milletvekili adayı olan bir bakanın seçimlere etki etmesi daha ihtimal dahilinde değil mi?

İktidar partisi yaptıkları icraatları TV’lerde ‘ortak canlı yayın’larla savunma imkanı bulurken, muhalefetin bu imkandan yoksun olması ‘adil seçim’lere gölge düşürmüş olmaz mı? Çok daha önemlisi, gerçeklerin ortaya çıkması iktidar ve muhalefetin aynı anda karşılıklı olarak meseleleri tartışabileceği bir zeminin olmasıdır. Mesela, iktidar mensupları “Şunları şunları yaptık” derken; hemen karşısında muhalefet mensubu vekil ya da siyasi parti mensuplarının; “Hayır yapmadınız” ya da “Şu kadarını yaptınız, ama şunları yapmadınız. Millete doğru bilgi verin” deme imkanı bulması gerekmez mi? Aynı mekanda karşılıklı seviyeli tartışmalar olmadığında iktidarın her dediği doğru kabul edilmiş oluyor. Elbette iktidarın dediklerinde de doğrular vardır, fakat onlar sadece hadisenin ‘olan kısmı’nın anlatıp; yapmadıklarını gizlemeyi tercih ederler. Bu bakımdan iktidar ile muhalefetin aynı mecrada buluşup karşılıklı tartışması icap eder.

Mesela, iktidar mensupları “Şu köprüyü yaptık, şu yolu yaptık, millet kazandı” dediğinde; eğer o projede millet aleyhinde bir uygulama varsa muhalefet aynı anda itiraz edebilmeli. Diyelim ki iktidar partisi “Şu yol için hiç para vermedik ve müteahhitlere yaptırdık” demiş olsun. Peki, o proje için verilen fiyat ve yıl garantileri milletin aleyhinde ise bunu kim dile getirecek? Sadece yapılan kısmı anlatmak ve ortaya çıkan borç yüküne dikkat çekmemek siyaseten doğru’ olsa bile hakikatte doğru mudur?

Kendisine güvenen iktidar, icraatlarının sorgulanmasından ve hesap vermekten korkmaz, çekinmez ve ürkmez. Hesap sorulmasından rahatsız olan iktidar, yanlış işler yapmış demektir vesselam.