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5 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Gerçekleri gizlemeye devam mı?

Faruk ÇAKIR
05 Haziran 2022, Pazar
Açıklanan resmi enflasyon rakamlarının değerlendirilmesi üzerine tarafgirliğin ne kadar fena olduğu bir defa daha görmüş olduk. 3 Haziran 2022’de açıklanan Mayıs 2022 enflasyon rakamları, maalesef beklendiği gibi yüksek çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Mayıs (2022) ayındaki enflasyon yüzde 2.99 olmuş. Yine TÜİK’e göre tüketici fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 73.50 olarak gerçekleşmiş. En basit ifadesiyle geçen yıl 100 liraya dolan market çantası, bugün 173 liraya doluyor demek. Peki bu durum, bu fark, bu zamlar savunulabilir mi? Ya da böyle bir tablo ile karşı karşıya kalan idareciler  “Dünya bizi kıskanıyor. Ekonomide bahar havası var. Her şey güllük ve gülistanlık” diyebilir mi?

Açıklanan resmi rakamların güvenilir olup olmadığını bir yana bırakalım, bu artış, bu fark savunulabilir mi? Maalesef siyasetçi ve idarecilerin dahi icabında savunmadıklarını bazı tarafgirler savunmak ihtiyacı hissediyor. 

Mesela, bir finans uzmanı sosyal medya hesabında şöyle bir ‘anket’ yapıp takipçilerine sormuş: 

(TÜİK’e göre) TÜFE, Mayıs ayında %2.98 arttı. TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %73.50 olarak gerçekleşti. ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.46 arttık. (Yine ENAGrup’a göre) E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %160.76 olarak gerçekleşti. Hangisi doğru?” Ankete katılanların büyük çoğunluğu ENAGrup rakamlarını ‘doğru’ kabul ederken, bir takipçi, ‘anket’e kızıp özetle şöyle yazmış: “Enag da nedir! Bu anketi ve sizi kınıyorum.”

“Resmi rakamlar”a itiraz edilmesi ya da güvenilir bulunmaması ‘yasak’ mıdır? 

Bir başkası da resmi rakamları ‘tam doğru’ kabul etmenin yanında, resmi rakamlarda bile ‘indirim’ yapıp, “yüzde 2.99” olan Mayıs enflasyon rakamını “yüzde 2” olarak paylaşmış. “Yüzde 2.99” rakamı olsa olsa bir ‘damla’ arttırılıp “yüzde 3” olarak tarif edilebilir. Yoksa, “yüzde 2.99”un yüzde 2 olarak anlatılması, paylaşılması hata ve dalgınlık eseri değilse; iyi niyetle yorumlanabilir mi? İlgili sosyal medya mesajı özetle şöyleydi: “(Enflasyon konusunda) Haziran itibariyle artış hızının azalacağını ve düşüş seyrinin başlaması bekleniyordu. Aylık enflasyon yüzde 2 geldi. Bu çarşı pazarda da hissedilmeye başlanmıştı. Bunun üstesinden de geliriz.”

Tekrarlamakta fayda var: Açıklanan resmi rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 73’ü aşmış durumda. Bu rakamı savunmak, iyi bulmak, dünya şartlarıyla izah etmeye çalışmak beyhudedir ve gerçekleri gizleme anlamına gelir. Kabul edilsin ki, bu rakam hem çok yüksek hem de Türkiye’nin önünü tıkayan bir rakamdır. “Bizi kıskanıyorlar” denilen ülkelerdeki yıllık enflasyon rakamları, ülkemizde bir ayda gerçekleşiyor. Buna rağmen gerçekleri görmeyenlere insaf diliyoruz. Enflasyonun büyük bir dert olduğu bilelim ve bu illetten bir an önce kurtulalım inşallah.

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