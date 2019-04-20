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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Gerginlik kimseye yaramaz

Faruk ÇAKIR
20 Nisan 2019, Cumartesi
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen mahallî seçimler geride kaldı ve seçim dönemindeki siyasî gerginliğin hiç kimseye yaramadığı, aksine kamuoyunu geren konuşmalar yapanların zararlı çıktığı bir defa daha görüldü.

Hatırlamak lâzım ki, bazı siyasetçiler hemen her konuşmasında rakiplerini kınayan, ağır dille tenkit eden cümleler kurdu. Üstelik, seçim günü yaklaştıkça bu fena konuşmaların dozu arttı. Milleti birbirine düşüren bu konuşmaların işe yaramayacağı o günlerde de ifade edildi, ama maalesef siyasetçiler bu ikazlara kulak vermedi.

Neticede millet seçimini yaptı ve ‘kavgacı dil’in kabul görmediği ortaya çıktı. Türkiye’yi sadece iki ittifaktan ibaret gören ve muhalefetin bir arada olduğu ittifaka en ağır cümlelerle yüklenen dil tasvip edilmedi. Seçimlerin üzerinden günler geçince daha sakin değerlendirmeler yapıldığı görülüyor. “Şimdi uzlaşma  zamanı” anlamına gelen cümleler kuran siyasetçiler, keşke bu cümleleri seçimlerden önce de kurma basireti gösterebilseydi.

Geç kalınmış olsa da uzlaşma ve birlikte çalışma mesajlarının verilmiş olması yine de isabetlidir. “Normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız” diyerek mazbatasını aldıktan sonra vazifeye başlayan  İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hukuk üstündür, insanlığın nefesidir bence. Hukuk olmadan insan nefes alamaz. Adaletin bittiği yerde insanın nefes alamaması gibi” demiş. 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de normalleşme mesajı vermiş. İstanbul’daki mazbata tartışmalarını değerlendiren Gül, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir. İktidarın önünde 4 —  4,5 yıllık kesintisiz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor” demiş.

AKP adına seçim yarışına giren TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım’ın mesajı da dikkat çekici. Yıldırım, seçim  sürecini yorumladığı sosyal medya mesajında, “Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin Seçim  tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündeme odaklanılması  gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, birlik ve beraberliğin yeniden  perçinlenmesi gerektiğini belirtip şu mesajı vermiş: 

“Dönem kızgın demiri soğutma, musafahalaşma,  kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir.” (www.dw.com/tr, 18 Nisan 2019)

Şunu da ifade etmek gerekir ki bazı sivil toplum kuruluşları ya da uzmanlar “Artık gündem ekonomi olsun. Diğer meseleler konuşulmasın” benzeri görüşler ileri sürüyorlar. Prensip olarak haklı olabilirler, ama  unutulan bir mesele var: Türkiye’nin ekonomisi düzeltilmek isteniyorsa önce hukuku, adaleti ve eğitimi  düzeltilmelidir. Hukukun ve adaletin iyi işlemediği bir ülkede ekonominin düzelmesi mümkün olur mu? 

Yine uzmanların ifadesine göre ülkemizde yeteri miktarda sermaye birikimi yok. Büyümek ve gelişmek için  ‘yabancı sermaye’ye ihtiyaç duyuluyor. Yabancı sermaye de ancak hak, hukuk ve adaletin iyi işlediği  ülkelere gelir. Hemen her gün gerginlik yaşanan, hukukun şartlara göre farklı yorumlandığı ülkelere  yabancı sermaye gelmez. Bunu da en iyi ekonomi uzmanları ve siyasetçiler bilir.

31 Mart Mahallî Seçimi’nin ‘gerginliklerin işe yaramadığını’ göstermiş olması bile tek başına kârdır. Temennimiz ve beklentimiz, siyasetçilerin bu durumdan ders alması ve gerginlik politikalarını bir yana bırakmasıdır. Herkes projesini, fikrini ve zikrini ortaya koysun; millet de hür iradesiyle kararını versin...

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