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3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Gıda bulamayacak mıyız?

Faruk ÇAKIR
03 Nisan 2022, Pazar
Her ne kadar ihtimal vermesek de, önümüzdeki aylar ya da yıllarda daha ciddi gıda sıkıntılı çekileceğini söyleyen uzmanlar da var. Bugün için zamları savunanların öne sürdükleri bahanelerden biri, “Zam var ama ürün de var. Hiç değilse istediğimizi alabiliyoruz. Eskiden para varken de gaz, tuz, şeker, benzin bulunmuyordu” diyorlar.

İlk bakışta doğru gibi görünen bu savunmanın esastan ve kökten yanlış olduğu acaba ne zaman anlaşılacak? Bir defa, ‘kötü’ hiç bir zaman emsal olmaz. Velev ki geçen yıllarda bazı mal ve hizmetlere ulaşılamamış olsun. Bugün de aynı şeylerin olması nasıl ve niçin ‘normal’ görülsün? Dünya ve Türkiye eskide yaşamıyor ki? Hem niçin dünya herkes için ‘daha iyiye doğru gidiş’ olsun da, ülkemiz için ‘daha kötü günler’i sineye çekmemiz istensin?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mart ayında (2022) üretici ve market fiyatları arasındaki farkın 5,5 katı aştığını hatırlatıp şöyle demiş: “(Elmadaki fark yüzde 456,81’le lider) Elmadaki fiyat farkını limon yüzde 365,82, marul yüzde 321,26, maydanoz 303,13, yeşil mercimek yüzde 251,62, salatalık yüzde 248,89, kuru fasulye yüzde 230,35, kırmızı mercimek yüzde 223,57, kuru incir yüzde 223,01, karnabahar yüzde 212,22, ve kuru üzüm yüzde 207,64 oranında takip etti.” 

Türkiye’yi idare edenler, üretici ve market arasındaki farkın kabahatini ya marketlere ya da hallerde çalışanlara yüklemeye çalışıyorlar. Hatta bunun için yıllardan beri “Yeni hal kanunu çıkaracağız ve aradaki bu fark bitecek” diyorlar. Keşke bu mümkün olsa ama bir türlü bu vaadin yerine getirildiğine şahit olunmadı. Acaba kabahat gerçekten marketlerde mi? 

Elbette piyasada fiyat belirleyici olan büyük marketler vardır, fakat tek kabahat onların değildir. Eğer fiyat farkını ortadan kaldırmak için kanuni düzenleme yetecekse, böyle bir kanunun şimdiye kadar çıkarılmadı?

Üretici ile market raflarındaki fiyat farkının yüksek olması akaryakıta yapılan zamlarla bir ilgisi yok mu? Aynı zamanda fahiş zamlarla hizmete açılan otoyollar ve ‘Deli Dumrul Köprüsü’ olarak isimlendirmeyi hak eden köprülerin bundan bir tesiri yok mu?

“Zam var ama istediğimiz gıdayı bulabiliyoruz” diyenleri düşündürecek bir değerlendirme daha var. 

TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar sözlerini şöyle sürdürmüş: “Kendine yetemeyen ülkeler bu krizi atlatamayacaktır. Paramız olsa bile gıda bulamayacağımız bir döneme giriyoruz. İthalatla ülkeyi doyurma imkânı kalmadı. Acilen tarımda üretim seferberliği ilan edilmelidir. Tarımsal üretimi artırmak için doğru bir strateji izleyerek üreticiye gerekli destekler verilmeli, yeterince üretmesi sağlanmalıdır. Türkiye sadece kendi insanının değil, ülkemize gelen milyonlarca mültecinin ve turistin de gıda ihtiyacını karşılamak zorundadır. (...) Mazotun ucuzlaması gıda krizinin yaşandığı bu dönemde üretimin artmasına ciddi manada katkı sağlar.”

Kendimizi kandırmaktan vazgeçelim ve tarımı ayağa kaldıracak kararlı adımları atalım...

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