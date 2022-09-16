Gıda fiyatlarındaki patlama

Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB), alanının uzman isimlerini “Gıda Enflasyonunun Hatalısı Kim?” oturumunda buluşturmuş. 14-15 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen oturumlarda, gıda fiyatlarındaki aşırı artış konuşulup tartışılmış.

Bu yıl “Yeniden Yerele” temasıyla 13’üncü sefer kapılarını aralayan buluşmada, tarım ve hayvancılık bölümündeki en önemli meseleler, döviz kurları ve girdi fiyatlarının artışıyla birlikte tüketicilere makul fiyatlı besinlerin sunulup sunulamayacağı, düşük verimliliğin ve eksik rekabetin tesiri, tüketicinin alım gücü ve sağlıklı rekabet için sağlıklı piyasa koşullarının nasıl oluşturulabileceği tüm taraflarıyla ele alınmış.

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi İdare Şurası Lideri Hakan Güldağ‘ın üstlendiği oturumda konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu şöyle bir tablo çizmiş: “Dünya iktisadı tarihi bir devirden geçiyor. Şu anki tabloda dünya iktisadının yıl sonunda yüzde 3,2 büyüme göstereceği öngörülüyor. Geçen yıl 6’nın üzerindeydi. Ekim ayında yayımlanacak raporda yüzde 3’ün altına inmesi öngörülüyor. Avrupa bölgesi büyüme sayısı geçen yıl yüzde 5’in üzerindeydi, Ekim ayında 2,5 civarında olması kestirim ediliyor. Gelecek yıl iddiası bu sayı 1,2’ye düşecek. Bu önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bu bilgiler bizim için de çok kıymetli sonuçlara ışık tutacak. Birçok iş koluna sirayet eden güç konusunda Avrupa çok etkileniyor. Besin ve Tarım Örgütü (FAO) sayılarını incelediğimizde başka ülkelerle aramızda büyük bir enflasyon farkı var. Keza G20 ülkelerine baktığımızda, (enflasyon) Rusya’da 15, Almanya’da yüzde 14, Brezilya’da yüzde 13,4, İspanya’da yüzde 13, bizde ise yüzde 90. Zimbabwe’den sonra ikinci sıradayız” dedi.

Türkiye’yi idare edenlerin bu ramaklardan haberdar olmaması mümkün değil. Peki, “G20 ülkelerine baktığımızda, (enflasyon) Rusya’da 15, Almanya’da yüzde 14, Brezilya’da yüzde 13,4, İspanya’da yüzde 13, bizde ise yüzde 90” olduğu halde, niçin durumun tam tersi olduğu kanaati yayılmak isteniyor? Elbette uzmanların da ifade ettiği üzere mevcut gıda enflasyonu bütün dünyayı etkilemiş durumda. Fakat nihayetinde rakamlar ortada. Rusya’da yüzde 15, Almanya’da yüzde 14, İspanya’da yüzde 13 ve Türkiye’de yüzde 90 enflasyon olduğuna göre hata, kabahat ve başarısızlık kimde? Gıda enflasyonu sıralamasında Zimbabwe’den sonra ikinci sırada olmamız, idarecilerimize bir şey anlatmıyor mu?

Şundan emin olabiliriz: İdarecilerimiz ehil olsa, işleri ehil olanlara verseler ya da ehil olan uzmanları dinlemeyi tercih etseler krizleri aşmamız çok daha kolay olur.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, idarecilere destek olmak için Avrupa ya da dünyanın diğer ülkelerinde açıklanan enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını söylüyor. Böyle bir ihtimal doğru kabul edilse bile ortadaki tablo bizdeki idarecilerin başarısızlığını örtmeye yeter mi?