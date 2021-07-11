Gıda israfına çare

Ankara Ticaret Odası (ATO) gıda ve gıda ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren on binlerce üye işletmenin gıda israfını önlemesi için harekete geçmiş ve bu maksatla “Gıda İsrafının Önlenmesi ve Gıda Bankalarının Yaygınlaştırılması /Etkinleştirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiş.

Bir kilo buğday ya da bir ekmeğin israfını önleyecek herhangi bir faaliyet dahi alkışı hak ettiğine göre, israfın önlenmesi anlayışına destek olan bu ve benzeri faaliyetler tekrarlanmalı ve teşvik edilmeli.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, açılışta yaptığı konuşmada, dünyada yoksulluğun, açlığın, gıda güvensizliğinin ve kötü beslenmenin ortadan kaldırılması için büyük ölçekli tedbirlerin alınmasına ve çok sektörlü işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmiş.

Gıda israfı konusunda bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, üreticiler ile ticaret odalarının aktif çalışması gerektiğine dikkat çeken Satır, “Gıda bankaları, gıda israfını azaltarak çevreyi korumak yani sıfır atık, gıda güvencesinden yoksun insanlara gıda desteği sağlamak yani sosyal yardım, yerel düzeyde insanî örgütler ile sivil toplumu güçlendirmek yani toplumsal dayanışma olmak üzere aç ayrı fayda sağlıyor” şeklinde konuşmuş.

Programda bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül de şu değerlendirmeyi yapmış: “Gıda bankacılığı bir taraftan gıda israfını önlerken diğer taraftan sosyal yardımlaşmaya da hizmet ediyor. Böylece ekonomiye ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlıyor. (...) Gıda kaybının ve israfının azaltılması amacıyla 2021 yılı sonuna kadar Dijital Tarım Pazarı uygulaması aracılığıyla tarlada ve hallerde kalan ürünlerin alıcılarla buluşturulmasına çalışılacak. İletişim araçlarından yararlanarak gıda israfı konusunda farkındalığın arttırılması sağlanacak. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla, hal kanununda değişiklik yapılması da düşünülüyor.”

ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ise ‘’Türkiye’nin mamul madde bazında hiçbir sıkıntısı yok, problem hammadde ve israf konusunda yaşanıyor” tesbitini dile getirmiş. (ATO Bülteni, 9 Temmuz 2021)

İsrafın her çeşidi kötü olduğu için, israfı önlemek adına atılan her adım insanları heyecanlandırmalı. Elbette asıl yapılması icap eden söz değil, fiil ve icraatlardır. İş dünyasının temsilcileri makamında olanların bu yönde adım atmış olmaları isabetlidir. Bu ve benzeri programlar, toplantılar ve tartışmalar mutlaka devamlı şekilde yapılmalı ve alınan kararlar mutlaka uygulanmalıdır. Eğer israfa karşı atılacak adımlar konuşulduğu salonlarda kalır ve icar safhasına geçmezse bir netice alınması mümkün olmaz.

Konuşmalarda dile getirildiği üzere israfın önlenmesi noktasında ‘iletişim araçları’ndan çok daha fazla istifade edilebilir. Her gün, günde beş defa israfın yanlış olduğunu anlatan hatırlatmalar yapılsa yine de fazla sayılmaz.

Her sahadaki israfı önlemek için hep birlikte çalışalım ve birbirimizi müsbet ve iyi yönde teşvik edelim. İsrafı önleyenleri maddî ve manevî teşviklerle destekleyelim ve onları takdir edelim vesselâm.