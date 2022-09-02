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2 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Giden gelmiyor, acep nedendir?

Faruk ÇAKIR
02 Eylül 2022, Cuma
Belki dikkate alınmayacak ama çok önemli bir ‘haber’ var: Buna göre Erasmus programıyla eğitimini tamamlamak ve geliştirmek niyetiyle Türkiye’den başka ülkelere giden öğrencilerin bir kısmı geri dönmüyor.

Önce ansiklopedik bilgiyi hatırlayalım: Erasmus+ Programı, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus+ Projesi Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesi. Program, 1987 yılında bir öğrenci hareketlilik programı olarak Erasmus ismiyle başlamış; eğitimin diğer alanlarını ve gençliği de kapsayarak sürekli gelişmiş. Erasmus+, yurt dışında eğitim alma ve çalışma yapma fırsatları sayesinde insanların daha fazla ve daha iyi beceriler kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor. (wikipedia.ogr)

Yeni habere göre Milli Eğitim Bakanlığı, Erasmus ile yurt dışına giden öğrencilerin iltica ettiklerine dikkat çekmiş ve yurt dışına iltica etme riskli olanların programa seçilmemesi talimatı vermiş.

Haberde şu bilgi yer almış: Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, “Erasmus Programı ve Staj Programları” konulu resmi bir yazıyla, proje gruplarını terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyardı. MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal bu uyarılar üzerine, 81 il milli eğitim müdürüne ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi. (gazeteduvar. com.tr, 31 Ağustos 2022)

Bu da aynı haberden: “Türkiye’den her yıl yaklaşık 20 bin öğrenci Erasmus’la AB ülkelerine gidiyor. Almanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi 1. ve 2. gruptaki 18 ülkeden kabul alan öğrencilere aylık 600 Euro ve Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya gibi ülkeleri kapsayan 13 ülke için ise aylık 450 Euro cep harçlığı veriliyor. Öğrencilerin, en az 2 ay ve en fazla 1 yıl süreyle başka bir ülkede eğitim amaçlı kalıp, Türkiye’ye geri dönmesi gerekiyor. Son 15 yılda 500 bin öğrenci yurt dışına gitti. İltica eden öğrenci ve öğretmenlerin sayısının tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Bu haber, Türkiye’yi idare edenleri bir defa değil bin defa düşündürmelidir. Elbette mesele sadece idarecileri ilgilendirme, fakat “Eğitim için yurt dışına giden öğrenciler niçin geri dönmüyor?” sorusu tahmin edildiğinden daha önemli bir sorudur. Ve bu sorunun cevabı sadece eğitim sistemiyle de ilgili değildir. 

Bu soru her gün sorulsa ve cevapları tartışılsa yeridir! “Avrupa’nın ve dünyanın kıskandığı ülke”nin öğrencileri başka ülkelere girip de geri dönmez mi? Ya gerçekleri kabul edip ilan ediniz, ya da lütfen milleti yanıltmaktan kesin olarak vazgeçiniz!

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