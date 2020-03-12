Göçmenler ve insanlığın imtihanı

Sığınmacı, göçmen, muhacir ya da misafir diyerek ifade edilen bir vak’a ile karşı karşıyayız. Suriye kargaşası sonrası dünya bu hususta ciddî bir imtihan ile karşı karşıya. Dünyanın bu imtihanı büyük ölçüde kaybettiği de söylenebilir.

Suriye’den Türkiye’ye gelenlerin büyük bir kısmı Avrupa’ya ulaşmak istiyor. Ancak Avrupa Birliği üyeleri göçmenleri kabule yanaşmıyor. Yunanistan sınırında yaşananlar, asıl mağdurların göçmenler olduğunu her halde bütün dünyaya gösterdi.

Yunanistan sınırında yaşananlar bir şeyi daha gösterdi: Avrupa bu hususta da yekpare hareket etmiyor. Göçmenlere kapıyı tam olarak kapamak isteyenler olduğu gibi, tam aksini savunan ve göçmenlerin Avrupa’ya gelmesine izin verilmesini isteyenler de var. Hatta bu insanlar Avrupa’nın değişik şehirlerinde sokaklara çıkarak, yürüyüşler düzenleyip kendi ülkelerinin idarecilerini ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca, Avrupa’da ortaya konulan bu tablo, “Avrupa ikidir” tesbitini de yeniden tasdik etmiş oluyor. İyi, göçmen dostu, mağdur dostu Avrupalılar olduğu gibi; tam aksi düşüncede olan Avrupalılar da var. Bu tesbiti bir adım daha ileri götürerek dünyanın da yekpare olmadığını, iki farklı dünya olduğunu ifade etmek yanlış olmaz.

Tam bu noktada Türkiye’yi idare edenlerin de dünyadaki bütün ‘iyi’lerle bir araya gelmesi ve dünyadaki bütün ‘kötü’lere karşı birlik kurması icap eder. Türkiye ve dünyadaki hadiselere bu pencereden bakanlar uzun dönemde isabetli iş yapmış olur. Aksi takdirde, “kötü”lere takılıp kalınır ve politikalar o şekilde planlanırsa zarar etme ihtimali kuvvetlidir.

Bu cümleden olarak, İskandinavya ülkeleri İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya’nın kilise piskoposlarının, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini, Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar için sorumluluk almaya dâvet etmesi dikkat çekicidir.

İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen, Finland Kilisesi Başpiskoposu Tapio Luoma, Norveç Kiliseler Birliği Piskoposu Atle Sommerfeldt, Danimarka Kiliseler Birliği Piskoposu Czeslaw Kozo, ortak bir bildiri yayımlamış ve bildiride, AB ülkelerinin, Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar için sorumluluk almaları istenmiş.

Sığınmacıların bir imtihan olduğu vurgulanan bildiride, “Bu sorun Avrupa’yı korkutuyor, bu korkular ciddiye alınmalı, ama tuzağa düşürmemeli. Bu korkular, sığınmacılara karşı sorumluluk almamızı engellememelidir. AB ülkeleri, baskı ve zulümden kaçan insanları geri göndermemeyi taahhüt etmiştir. Bu taahhüdü yerine getirmek hem yasal hem de ahlâkî bir yükümlülüktür. Avrupa’daki refah düzeni içinde sınırımızdaki kaosu güvence altına alarak yaşamak, Avrupa etik değerlerine yakışmıyor.” değerlendirmesi yapılmış. (AA, 9 Mart 2020)

Aynı bildiride, Avrupa’daki asıl tehlikenin sığınmacılar değil, inanç eksikliği, evrensel değerler ve insanlık onurunun kaybedilmesi olduğu da kaydedilmiş. Peki, bu bildiriye imza atanları görmeyip bütün Avrupa’yı kınamak mümkün olur mu? Mutlaka her hadiseye “Avrupa ikidir” tesbiti ve penceresinden bakalım. Türkiye, İslâm âlemi ve dünyanın huzuru

inşallah bu bakış açısıyla temin edilebilir vesselâm.