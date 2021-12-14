Göz boyama ile nereye?

Aile sohbetlerinden eş dost ziyaretlerine kadar hemen her yerde para, pul, zamlar, geçim derdi, döviz, enflasyon gibi ekonomik meselelerin konuşulması esasında arzu edilen bir durum değil ve olmamalı. Fakat hal ve gediş maalesef bu noktada düğümlenmiş gibi görünüyor.

Her fırsatta hatırlatıldığı üzere ‘en büyük düşman’ olan cehalet mağlûp edilmiş olsa, ekonomik meseleler Türkiye’nin gündemini bu kadar meşgul eder miydi? Yanlış anlaşılmasın; bu konular hiç gündeme gelmesin diyen yok. İtiraz şuna olmalı: Ekonomik meseleler bu kadar konuşulurken, hak, hukuk, adalet ve diğer sosyal meseleler niçin konuşulmaz? “Üç harfli marketlerde” artan süt fiyatları bir hafta konuşulur ve tartışılırken, “Birinin hatasıyla başkasının mesul tutulması” niçin Türkiye’nin bir saatlik olsun gündemi olmaz? Hak, hukuk ve adalet konuları birinci gündem maddemiz olabilse muhtemeldir ki dolaylı olarak ekonomik meseleler de daha kolay çözülür. Çünkü hakkını, hukukunu bilenlerin yaşadığı cemiyette ‘el çabukluğu ile’ iş yapanlar itibar görmez.

Bununla birlikte Türkiye’yi idare edenler milletin içine sürüklendiği sıkıntıyı görmeme niyetindeler. Onlara göre her şey yolunda. Resmî rakamlara bakılırsa enflasyon yüzde 20 civarında. Yüzde yüz yanlış olan bu bilgiyi millete sunanlara acaba ne demek icap eder? İnsaflı bir idareci ne hakla bunu diyebilir ki? “Ucuz market” olarak bilinen yerlerde dahi meselâ, son bir yılda fiyatı yüzde 50’den az artan bir ürün kaldı mı? Su, süt, meyveler, un, şeker, her türlü yağ çeşiti, yumurta gibi temel ihtiyaç maddeleri en az yüzde 50 civarında arttığına göre enflasyonu düşük göstererek ne yapılmak isteniyor? Gerçekten enflasyon rakamlarının yüzde 20 civarında olduğuna mı inanıyorlar? Eğer böyle biliyor ve böyle inanıyorlarsa Türkiye gerçeklerinden kopmuş demektirler. Yok, gerçek enflasyonun yüksek olduğunu bildikleri halde bile bile bu rakamları düşük gösteriyor ve böyle ilân ediyorlarsa çok daha kötü. Bu inkâr ile, bu göz boyama ile, bu gerçeklere sırt çevirmekle nereye gidilir ki?

Meselâ, herkesin ulaşabileceği bilgiye göre yaş çay üretiminde kullanılan gübrenin ton fiyatı geçen yıl 2 bin 200 TL iken şu anda 10 bin TL’ye yükselmiş. 2 liraya satılan bir ekmek 3 lira olmuş.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın paylaştığı bilgilere göre 2020 Mayıs ayı ile 2021 Kasım ayı arasında demir yüzde 267, hazır beton yüzde 133, çimento yüzde 155, sıva alçısı yüzde 280, elektrik kablosu yüzde 307, cam yüzde 432 oranında zamlanmış. Mobilyacılar kısmında da çok büyük zamlardan bahis var. Odun, tahta, sunta, menteşe ve her türlü marangoz malzemesinde bir yıllık artış ortalama yüzde kaç?

Bütün bunlar orta yerdeyken, milletin yüzüne bakarak “Ortalama fiyat artışı yüzde 20 civarındadır” demek millete hakaret olsa gerek. Bu sözlere, bu beyanlara, bu açıklamalara hiç kimse inanmaz ve inanmıyor. İdarecilerin bu tavrına karşı milletin cevabı sandıkta anlaşılır. Türkiye’yi idare edenlerin haberi olsun...