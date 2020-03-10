Güçlü devlet nasıl olunur?

Hangi konuda olursa olsun ‘güç’ tek başına bir anlam ifade etmez.

Bir reklâmda ifade edildiği üzere kontrol edilemeyen güç, sahibine de zarar verir. Güç denildiğinde akla ekseriyetle ‘askerî güç’ gelse de bu güç eğer ‘planlama ve akıl’la desteklenmese yine de caydırıcı olmaz. Bu noktada ‘eğitimli nüfus’ ile ‘eğitimsiz nüfus’ karşılaştırması da yapılabilir.

TBMM eski Başkanlarından Cemil Çiçek de, İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’deki Yargı Reformları” konferansında yaptığı konuşmada bu meseleye dikkat çekmiş. Güçlü millet ve devlet olmanın genellikle güçlü silâhlı kuvvetlerle denkleştirilmeye çalışıldığını aktaran Çiçek, bunun olmazsa olmaz olduğunu, ancak güçlü bir devlet ve toplumun aynı zamanda ‘güçlü bir yargısı’ olması gerektiğini hatırlatmış.

Bir ülkede yargıya güven yoksa o devletin bir ayağının topal olduğunu da ifade eden Cemil Çiçek, “Bağımsız devlet diyorsak bunun alâmetifarikalarının biri bağımsız yargıdır. Varlığını hissetsek de hissetmesek de önemini yeteri kadar kavrasak da kavramasak da yargı, madem ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarıyız, bağımsız bir devletimiz var, o zaman mutlaka kendi adına müstakil karar verebilecek bir yargı mekanizmasının olması gerekiyor. Devletin varlık sebeplerinden biri de yargıdır. Devletin birçok görevi arasında vatandaşın huzurunu, barışını sağlamak, kamu düzenini tesis etmek ve birlikte yaşayabilecek bir ortamı oluşturmak vardır. Bunun en önemli araçlarından biri de yargıdır” değerlendirmesinde bulunmuş. (AA, 5 Mart 2020)

“Yargı alanında yapılması gereken birçok işler var” diyen Çiçek, bunların bir kısmını şöyle özetlemiş: “Ülkemizle ilgili birinci derecede imajın oluşmasındaki en önemli kurumların başında yargı geliyor. Eğer hukukun egemen olduğu, (...) bir ülke imajını veriyorsanız bu beraberinde pek çok fırsatı da getiriyor. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. (...) Diyelim ki 5. sınıf bir ilçede verilen bir gözaltı kararı, (...) burada dikkat çeken çarpıklıklar varsa 2 saat sonra Brüksel’de cevabını bulur. Ondan sonra Türkiye’yle ilgili karar vericiler 9 defa düşünür. Onun için Türk yargısı kararlarını verirken böyle bir sorumluluğun olduğunu da iyi bilmesi lâzım.”

Aynı zamanda hukukçu olan TBMM eski Başkanı Çiçek, Türkiye’nin temel sıkıntısını tarif ederken de şöyle demiş: “Çağdaş yasaları çıkarırsınız, adalet sarayları yaparsınız, bilgisayarlarla donatırsınız her tarafı, ama bütün bunların hepsi adalete erişimi sağlayacak olan hâkim ve savcı da bitiyor. Onun için bu işin ana omurgası hâkim ve savcıdır. Ötekiler ne kadar mükemmel olursa olsun, işin bu kısmında gerekli başarıyı sağlayamıyorsak, kaliteyi tutturamıyorsak yaptığımız bunca emek boşa gidiyor. Şu an Türkiye’nin en temel sıkıntısı da buradadır. (...) Diploma var, ama hukuk yok. Hukukçu olmak, hukuk diploması almak anlamına gelmiyor. (...) Dosyanın içerisindekilere, hukukun genel kurallarına ve kanuna göre değil de ideolojilerinize göre işi yaparsanız bu Türkiye’de adaleti tecelli ettirmez, tam tersi bu türlü uygulamalarla memleketi paramparça ederiz.”

Bu hususta çok şey söylemek mümkün, ama belki de en iyisi az şey söylemek: Ey Türkiye’nin idarecileri. Akıl için bir olan yolu tercih ediniz. Herkesin bildiği gerçekleri görmezden gelmeyiniz. Adaletin mülkün temeli olduğunu unutmadan hak, hukuk ve adalet yolunu tercih ediniz!