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3 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Güney Kore’deki ‘isyan’

Faruk ÇAKIR
03 Aralık 2024, Salı
Dikkat çekici ya da ‘güzel’ haberlerdin biri de Güney Kore’den geldi. Meğer Güney Kore’de sadece kadınların eğitim aldığı “Dongduk Kadın Üniversitesi (DWU)” varmış. Ve bu üniversitedeki bir tartışma neredeyse ‘isyan’a dönüşmüş durumda.

Haberlere bakılırsa Güney Kore’nin başşehri Seul’de yer alan Dongduk Kadın Üniversitesi’nde (www.dongduk.ac.kr) karma eğitim planı tartışmalara neden olmuş. Kadın üniversitesinde öğrenciler ayaklanmış ve “Burada erkekleri istemiyoruz” demişler. Öğrenciler, 20 Kasım’da büyük bir oturma eylemi düzenlemişler. 

Haberi özetleyerek paylaşmakta fayda var. İşte o haber: “Güney Kore’nin başkent Seul’de yer alan Dongduk Kadın Üniversitesi’nde karma eğitim planı tartışmalara neden oldu. Üniversiteye erkeklerin de alınmasına yönelik planlar nedeniyle öğrenciler, 11 Ekim’den beri kampüste protesto düzenliyor. “Kapılarımızı açmaktansa yok olmayı tercih ederiz” sloganıyla plana tepki gösteren protestocular, oturma eylemleri kapsamında ana binayı işgal ederken, sınıflara girişleri de engelliyor. Eylemler nedeniyle derslerin çevrimiçi yapılmasına karar verildi. Ayrıca kampüste düzenlenecek bir iş fuarı etkinliği de iptal edildi. Gösteriler, okuldaki bazı bölümlerin erkek öğrencileri de kabul etmeye yönelik planlarının ardından geldi. Dongduk’un öğrenci konseyinden kimliğinin paylaşılmasını istemeyen bir aktivist, şunları söylüyor: Üniversitenin burada okuyan ve yaşayan öğrencilerden hiçbir görüş almadan tek taraflı hareket etmesi, bize sesimizi yükseltmekten başka seçenek bırakmadı.

“Güney Kore’de kadın üniversiteleri katı ataerkil bir toplumda kadınlar için yüksek öğrenim fırsatı oluşturulması amacıyla 20. yüzyılın başlarında kuruldu. Günümüzde de bu kurumlar, kadınların eğitim alıp kendi kariyerlerini oluşturabilmesi için hayati öneme sahip. 

“Güney Kore’nin en büyük özel eğitim kurumlarından Yonsei Üniversitesi’nden kültürel antropoloji uzmanı Yoonkyeong Nah, eylemlere dair şu değerlendirmeleri paylaşıyor: Protestolar, genç Koreli kadınların kamusal alanlarda kendilerini nasıl güvensiz hissettiğinin bir yansıması. Kadın üniversitelerinin birincil amacı güvenli alanlar sağlamak değil. Ancak öğrenciler, güvenli bir öğrenme ortamı olarak gördüğü bu yeri korumak amacıyla eylem yapıyor. Bu da Kore toplumundaki daha büyük sorunları gözler önüne seriyor.

“Öğrenciler, erkeklerin üniversiteye kaydına imkân sağlayacak değişikliğe yönelik çalışmalar sonlanmadığı sürece kampüsteki işgali sürdüreceklerini söylüyor. Geçen hafta öğrenci konseyinde yapılan oylamada, yüzde 99,9’la protestoların devamına karar verildi. Kore medyasında yer alan haberlere göre üniversite yönetimi, mahkeme kararı çıkararak öğrencilerin kampüs işgalini sonlandırmayı planlıyor.” (https://www.indyturk.com/, 27 Kasım 2024)

Haberden anlaşıldığına göre Güney Kore’deki ‘isyan’ın esas sebebi kız öğrencilerin; ‘sadece kadınların okuduğu, kabul edildiği kadın üniversitesi’ni “güvenli bir öğrenme ortamı olarak görmeleri”dir. Esasında bu da fıtratın bir gereğidir. 

Peki, Türkiye’de böyle bir talep dile getirildiğinde düşünmeden ve tartışmadan itiraz edenlere ne demeli? Güney Kore bu işi yapmışsa Türkiye niçin yapmasın, yapamasın? Böyle bir talep varsa bu talep niçin karşılanmasın?

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