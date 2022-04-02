Güven kaybının neticesi vahim

Bugün Ramazan ayının ilk günü ve İslam aleminden sevinçli haberler duymak istediğimiz bu günde, bir İslam ülkesi olan Afganistan’dan üzücü ve düşündürücü bir haberi konu etmek icap etti.

BM, İngiltere, Almanya ve Katar, Afganistan’la ilgili insani yardım konferansı düzenlemiş ve Birleşmiş Milletler (BM), kıtlık riskinin bulunduğu Afganistan için 4,4 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuş.

Acaba Afganistan için düzenlenen insani yardım konferansında niçin sadece bir İslam ülkesi yer almış? Ya da toplanmak istenen 4.4 milyar dolar “İslam dünyası” için büyük bir rakam mı? Tek başına bir ‘zengin’in bile karşılaması mümkün olan rakamın, Müslüman ülkelerce bir araya getirilmemiş olması hazin değil mi?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansta yaptığı konuşmada, Afganistan’daki insani durumun alarm verdiği, halkın yüzde 95’inin yeterli gıdasının bulunmadığı ve 9 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmış. Afganistan’da aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 1 milyon çocuğun ise “ölümün eşiğinde” olduğuna dikkati çeken Guterres, acil harekete geçilmemesi halinde ülkede açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya kalınacağını da beyan etmiş.

Guterres’in bahsettiği bir konu var ki, okuyup da geçilebilecek bir mesele değil: “İnsanlar çocuklarını beslemek için çocuklarını, organlarını satıyor. Afgan ekonomisi fiilen çöktü, ülkede çok az nakit var. Nüfusun yüzde 80’inden fazlası borçlu.” (AA, 31 Mart 2022)

1 milyon çocuğun ‘aşırı derecede yetersiz beslenme’ sebebiyle ‘ölümün eşiğinde’ olmasına İslam dünyası, hür dünya ve bir bütün olarak ‘insanlık’ ne diyecek? Böyle büyük bir problem varken ‘bayram etmek’ mümkün olabilir mi?

Tabii ki ‘ölümün eşiğinde’ olan çocuklar sadece Afganistan’da yaşamıyor. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere başka bazı ülkelerde de benzer bir tablo yaşanıyor. Bu tabla karşısında harekete geçmeyen, ‘yokmuş gibi’ davranan ülkelere, insanlara ve sivil toplum kuruluşlarına ne denilebilir?

Ve nasıl oluyor da bir İslam ülkesindeki açlık, sefalet, fukaralık “İslam dünyası”nın gündemine gelmiyor; gündeme gelmesini de günde beş defa kınadığımız Birleşmiş Milletler’e bırakmış durumdayız?

Afganistan ya da başka ülkelerdeki açlığa 2022 yılında da çare bulunamıyorsa insanlık ne ile övünebilir ki? Acaba mesele para bulunamayışı mı yoksa konunun dört başı mamur bir şekilde ‘insanlığa’ anlatılmamış olması mı? Büyük bir ihtimalle bu mesele insanlığa uygun bir dille anlatılabilse ve açlığın sona erebileceğine insanlar ikna edilse para da bulunur. Muhtemeldir ki ya bu iş için öne çıkanlar inandırıcı bulunmuyor ya da ‘toplanan paralar yerine ulaşır mı?’ endişesi var. O halde güvenilir STK’lar öne çıkmalı ve “Biz şu şartlar sağlandığı takdirde dünyadaki açlığı, fukaralığı ortadan kaldırırız” demeli.

“Öyle güvenilir STK nerede var, nerede kaldı?” diye sorulacak olursa dünyayı ikna edici cevabımız var mı?

Mübarek Ramazan ayı inşallah insanlığın uyanmasına vesile olur ve bu sıkıntılar da aşılır...