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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Güven veren Türkiye

Faruk ÇAKIR
07 Kasım 2021, Pazar
Ülkemizin, sahip olduğu maddî ve manevî değerlerin kıymetini bilmediği en çok konuşulan meseleler arasındadır.

Çoğunlukla dünya üzerinde bulunduğumuz coğrafî yapı sebebiyle büyük bir avantaj elde ettiğimiz ve bu sebeple dünyanın bizden vazgeçemeyeceği söylenir.  Doğrudur, Türkiye ‘doğu’ ile ‘batı’yı birbirine bağlayan bir köprü sayılır. Fakat bu coğrafi yapı tek başına Türkiye’ye yeter mi? Bu avantajın; hak, hukuk, adalet ve demokrasi avantajıyla taçlandırılması çok daha iyi, çok daha isabetle ve çok daha gerekli değil mi?

Fransız Le Monde Gazetesi, 100 sayfalık bir Türkiye özel eki hazırlamış. Türkiye’ye ilişkin yazı ve röportajların yer aldığı özel sayıda “Jeopolitik konumu sayesinde kaçınılmaz bir bölgesel güç olan, 83 milyon nüfuslu demografik ağırlığı, dinamik ekonomisiyle Türkiye, komşumuz, bizi hem cezbediyor hem endişelendiriyor” ifadeleri yer almış. (t24.com.tr, 5 Kasım 2021)

Soru şu: Dünyayı cezbeden Türkiye mi makbuldür, yoksa endişelendiren mi?

Bazıları dünyanın endişelenmesini dahi iyi bir gelişme olarak yorumlayıp, “Oh, dünya bizden korkuyor, ürküyor. O halde biz büyük ülkeyiz” demeyi sürdürebilir. Ancak ürküten ve korutan olmak uzun dönemde kimseye fayda vermez ki? Aksine Türkiye’nin ‘cezbeden’ olmasında sayılamayacak kadar fayda vardır. Türkiye bütün dünyayı cezbetmeli ki hem maddî hem de manevî anlamda büyüsün, kalkınsın ve zenginleşsin. Meselâ, ‘ürküten ülke’ye mi daha çok turist gelir; yoksa ‘cezbeden ülke’ye mi? Esasında Türkiye’nin cazip ve örnek ülke olması hem bizim için hem de komşularımız ve bölge için iyidir, gereklidir. Bunu böyle olduğunu geçmiş yıllar göstermedi mi? Türkiye, AB’ye üyelik çalışmaları yaptığı yıllanda çok daha cazip, çok daha iyi değil miydi? O günkü hal, komşu ülkelere ve dünyanın başka ülkelerine de ‘örnek’ olmamış mıydı? Bu halimiz, ‘en büyük ihraç gücü’ gibi sunulmamış mıydı?

Şunu söyleyen de olabilir: “Esasında biz ‘ürkülen’ değiliz. Ancak ‘dış güçler’ bizi, ‘ürkülen’ olarak tanıtıyor, o şekilde isimlendiriyor.” 

Böyle olması ihtimal dahilindedir. Ancak en başta ‘ürkülen ülke’ olmak istemediğimizi en üst perdeden ilân etmeli ve buna göre de adımlar atmalı değil miyiz? ‘Dış güçler’ bizim iyiliğimizi istemeyebilir. Buna karşı tam aksi yönde çalışıp ülkemizin gerçek anlamda ‘cazip ve sevilen’ bir ülke olduğunu ve olması gerektiğini ortaya koymak hepimizin vazifesi. Elbette bu hususta asıl vazife Türkiye’yi idare edenlerindir. Her fırsatta cazip ülke olmamız için çalışmalı ve ‘ürkülen ülke’ olmamak için gayret sarf edilmelidir.

“Güven veren Türkiye” olmak için birlikte çalışalım vesselâm.  

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