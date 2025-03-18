"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2025 SALI - YIL: 56

“Güvenilir Muhammed”in (asm) ümmeti ne hâlde?

Faruk ÇAKIR
18 Mart 2025, Salı
Ekonomik ya da siyasî krizleri haklı olarak çok konuşuyoruz, ama esasında konuşulması gereken başka bir kriz var: Ahlâk ve güven krizi.

Son sözü en başta söylemek mümkün: En emin ve en güvenilir bir peygamberin, Hz. Muhammed’in (asm) ümmetinin bugün içinde bulunduğu ‘güven bunalımı/ güvenin kaybedilmiş hâli’ tek başına ‘kıyamet alameti’ değil mi?

İslâm Ansiklopedisinde ‘emîn’ açıklanırken şöyle denilmiş: “(Hz. Muhammed) Çevresinde en mert, en iyi huylu, en asil, komşuluk haklarını en iyi gözeten, en uysal, en doğru sözlü ve en güvenilir kimse olarak tanındı. Allah Teâlâ bütün bu iyi sıfatları onda bir arada topladığı için ‘Muhammedü’l-emîn’ lakabı ile meşhur oldu. Bunun bir delili, Hz. Muhammed’in gençlik yıllarına rastlayan Kâbe’nin tamiri ve Hacerülesved’in yerine konulması olayındaki rolü ve gördüğü kabuldür. Her kabilenin bu şerefli işte pay sahibi olmayı istemesi üzerine ihtilâf çıkmış, problemin çözümü ertesi gün Kâbe’nin önünde görülecek ilk şahsa bırakılmıştı. Yolu beklenen bu zatın Hz. Muhammed olduğu görülünce herkes, ‘el-Emîn geliyor’ diye memnuniyetini belirtmişti. Bu olay onun eskiden beri emîn sıfatıyla tanındığını göstermektedir. Yine İslâmiyet’ten önce, haksızlığa uğrayanların hakkını korumak üzere Mekke’de kurulan Hilfü’l-fudûl cemiyetine aktif bir üye sıfatıyla katılmıştır. İslâm’dan önce Kureyş’ten bazı kişilerin kıymetli eşyalarını Hz. Muhammed’e emanet ettikleri de bilinmektedir.” (islamansiklopedisi.org.tr)

Dikkat edilecek olursa “emin ve güvenilir” olma vasfı, peygamberlik vazifesi verilmeden önce Peygamberimiz Hz. Muhammed’e çevresinin verdiği bir sıfat. Doğruluk, dürüstlük ve ‘güvenilir olma’ya bu derece ehemmiyet veren bir ümmetin bugün içinde bulunduğu hâl; bu vasıfları akla getiriyor mu? En güvenilir olması icap eden ‘dindar ve mütedeyyin insanlar’ bile bu vasfı kaybetmiş olması çok üzücü bir durum değil mi?

Nitekim, Bulgu Araştırma firmasından araştırmacı-sosyolog ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Danışma Kurulu Üyesi Semih Turan şu değerlendirmeyi yapmış: “Toplumda hiçbir şeye güven kalmadı. Bütün kurumları tek tek sorguluyoruz. Örneğin diyaneti de soruyoruz. Adalete, mahkemelere, yargıya, siyasi partilere güveniyor musunuz dediğimizde belki de tarihinin en dip oranında bu rakamlar. O güven o kadar sarsıldı ki insanlar artık birbirlerine güvenmiyor. Yani mahallesindeki esnafa güvenmiyor, kasaba güvenmiyor.”

Üzücü de olsa “güven”in bir şekilde kaybedildiği anlaşılıyor. O hâlde yapılacak iş belli: Güveni yeniden kazanmak için sözden ziyade “fiillerimizle İslâmı yaşama” kampanyası açılmalı. Bu noktada ilahiyatçılara ve eğitimcilere çok daha fazla vazife düşer. Ve tabiî ki Risale-i Nur Külliyatından istifade eden herkese, hepimize... 

Okunma Sayısı: 392
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlükte artış var

    İslâm barış dinidir

    BM Yemen için de endişeli

    Tüketiciler de adalet istiyor

    Boşanmalarda Avrupa liderliğine yükseldik

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak

    EY HER ŞEYİ BİLEN - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-18-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

    İftar yaparken israf yapmayalım

    Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

    Yurt geneli soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Sıcaklıklar bazı bölgelerde 30 derece birden düşecek

    Herkesin Kur'ân'dan hissesi vardır

    “Kürt sorunu” Meclis zemininde çözülmeli

    23 Mart özel sayısı

    Musk'ı protesto gösterileri devam ediyor

    Trump yönetimi, ABD yargısını da dinlemiyor

    Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu

    Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini ele geçirip satan şüphelilere 34 yıl hapis istemi

    ABD Savunma Bakanı: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

    'İsrail ana su hattını keserse büyük bir su krizi yaşanabilir'

    En Çok Okunanlar

    Abdil YILDIRIM

    Bir Yaprak daha düştü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihî ikazlara kulak verilmeyince...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çanakkale’den daha büyük savaş
    Ali FERŞADOĞLU

    Avusturya seferinden ahiret seferine bir kahraman serdengeçti!
    Cevher İLHAN

    Neden İsrail’e tepkisizler?
    Faruk ÇAKIR

    “Güvenilir Muhammed”in (asm) ümmeti ne hâlde?
    Genel

    Türkiye Demokratlarla ayağa kalkacak
    Genel

    EY HER ŞEYİ BİLEN - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-18-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli
    Risale-i Nur'dan

    İktisad, manevî bir şükür ve berekettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.