Güzel bir adım

Elimizdeki imkanları yeterince kullanamadığımız her halde inkar edilemez. Varlık içinde yokluk çekmek böyle bir şey olsa gerek. Eskiden beri söylendiği üzere, bir bakıma ‘Zengin toprakların fakir bekçileri’ durumundayız.

Elbistan Belediyesiyle ilgili bir haber bunu düşündürdü. Ayrıntıları bilemekle birlikte, haberdeki bilgilere göre diyebiliriz ki, Türkiye’deki her belediye bu yönde çalışmalar yapsa pek çok sıkıntı geride bırakabiliriz. Örnek olması gereken uygulamaya göre, kırsal arazilere buğday eken Elbistan Belediyesi ekmeği 1 liraya satıyormuş. (AA, 27 Kasım 2022)

Haber, özetle şöyle: Kahramanmaraş’ta belediyeye ait arazileri tarla vasfına dönüştürerek buğday eken ve elde ettiği ürünleri Halk Ekmek Fabrikası’nda işleyen Elbistan Belediyesi, ekmeği 1 liradan satıyor.

Tarlalardaki ekim çalışmalarını kontrol eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, dünyada yaşanan gıda sorunu ve yükselen fiyatlara rağmen ekmeğin tanesini 1 liradan satmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda belediyeye ait kırsaldaki kullanılmayan alanları tarlaya dönüştürdüklerini anlatan Gürbüz, Türkiye’nin en ucuz ekmeğini sattıklarını ifade etti. Bunu sürdürebilmek için vasıfsız alanları tarlaya dönüştürüp buğday ekerek, ekmeğin ham maddesi olan unu kendilerinin ürettiğini aktaran Gürbüz, şunları kaydetti: “Dünyada yaşanan gıda kriziyle beraber artık tarım, tarımsal üretim çok daha önemli hale geldi. Dolayısıyla da Türkiye’nin en önemli tarım ovalarından biri olan Elbistan’da ekimi gerçekleştirilmeyen saha kalmasın diye belediye olarak öncelikle kendi arsalarımızı tarıma elverişli hale getirmeye çalıştık. Arkasından da vatandaşlarımıza bu anlamda her türlü araç gereç ve ekipmanımızla destek oluyoruz. Yaklaşık 330 dönümlük bir alanı bu sene ekim yapmış bulunmaktayız. Dünyadaki tarımsal krizin yaşandığı, gıda sorununun yaşandığı bir dönemde biz hem Elbistan’daki çiftçilerimize bu anlamda destek olmak hem de ülkemizdeki tüm yerel idarelere örnek olmak açısından büyük bir ekim gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla buradan elde etmiş olduğumuz buğdayla beraber de inşallah halk ekmeği vatandaşımıza çok daha ekonomik olarak sunmuş olacağız.”

Acaba başka hangi belediye bu anlamda çalışma yapabilir? Bunun tespitini ve tahlili yapacak bir siyasi irade var mıdır? Ya da Elbistan Belediyesinin yaptığını başka belediyeler niçin yapmaz ya da yapamaz?

Tabii ki bu çok küçük bir örnek. Türkiye’deki yüzlerce belediye ya da kamuya ait kuruluşların atıl bekleyen imkanlarının farkında mıyız?

İyi ve doğru işler yapanları teşvik ve yanlış yapanlara da ‘dur’ demeyen bir siyasi irade Türkiye’nin dertlerini çözebilir mi?