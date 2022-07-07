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7 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Güzel haber, güzel örnek

Faruk ÇAKIR
07 Temmuz 2022, Perşembe
Türkiye’yi idare edenlere “Hollanda’yı ya da başka Avrupa ülkelerini örnek alın” demek durumunda kalmak arzu edilen bir netice değil; ama hal ve gidiş bunu dedirtiyor.

Hollanda’dan gelen ‘güzel haber’e göre Hollanda’da eski futbolcu ve ünlülerin kumar reklamlarında oynaması yasaklanmış. Bu vesileyle Türkiye’yi idare edenlere “Hollanda’daki bu güzel uygulamayı siz de, biz de örnek alalım” demek icap etmez mi?

İlgili haberde şu bilgiler yer almış: “Aralarında Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart’ın da bulunduğu eski futbolcular ile teknik direktör Dick Advocaat gibi isimler, bir süredir bahis ve kumar şirketlerinin reklamlarında yer alıyordu. Genç yetişkinler ile savunmasız kişileri kumar bağımlılığından korumak amacıyla hazırlanan düzenleme, (...) yürürlüğe girdi. Hükümet, kumar reklamlarını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Hollanda’da yasa dışı kumarı önlemek amacıyla, 1 Ekim 2021’den itibaren internet üzerinde bahis ve şans oyunları oynanmasına izin verildi. Çevrim içi şans oyunlarının yasal hale gelmesinin ardından, özellikle bahis ve online kumar şirketleri yoğun bir reklam kampanyası başlattı. Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı’nın eski yıldızı Wesley Sneijder, Rafael van de Vaart, Andy van der Meijde gibi eski futbolcular ile teknik direktör Dick Advocaat gibi isimler, son dönemde bahis ve kumar reklamlarında oynamaya başladı. Bu reklamların toplumda özellikle genç kesimler arasında kumar bağımlılığına yol açtığı yönündeki araştırmalar üzerine Hollanda hükümeti, kumar reklamları ile ilgili bir yasal düzenleme hazırladı. (...) Yürürlüğe giren ve genç yetişkinler ile savunmasız insanlar arasında kumar bağımlılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan yeni düzenleme uyarınca, eski futbolcu ya da ünlü isimlerin kumar reklamlarında oynaması yasaklandı.” 

En başta ‘kumar’a ‘şans oyunu’ adi verilmesine itiraz etmek lazım. Ayrıca kumarın ne ocaklar sündürdüğüne bütün dünya canlı misaldir. Haberden anlaşıldığına göre Hollanda ‘yasa dışı kumar’ı önlemek için önce ‘internet üzerinden kumar’a izin vermiş. Bu yoldan ilerleyen ‘kumarcılar’ ünlü isimleri reklam filmlerinde oynayarak kumar illetini yaygınlaştırmaya devam edince bu defa idareciler bu yolu da tıkamaya karar vermişler ve ilk adım olarak ‘ünlü kişi’lerin kumar reklam filmlerinde rol almasını yasaklamışlar. Aynı habere göre hükümet, kumar reklamlarını tamamen yasaklamaya hazırlanıyormuş.

Bu yapılan isabetli ve doğru bir iş değil mi? Hollanda kumar reklamlarını yasaklamaya çalışıyorsa bu adım, bu karar Türkiye’ye ve tabii ki her ülkeye ‘güzel bir misal ve örnek’ olmuş olmaz mı?

Hollanda’nın yaptığı başka kötü ve çirkin işlere itiraz edelim, ama bu ve benzeri güzel adımlarını örnek alalım vesselam...

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