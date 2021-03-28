Güzel haberler çoğalsın

Ekonomik ve sosyal sıkıntılar insanları ümitsizliğe sevk etse de her zaman için ümitvar olmak icap ediyor. Bediüzzaman Hazretleri’nin bu husustaki müjdesini unutamayız: “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacaktır.”

Dünyanın pek çok ülkesinde ‘İslâmdan korku’ pompalanırken bu korku duvarını aşıp ‘Fıtrat dini İslâm’la hayatını değiştirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu bakımdan ümitsizliği başka kapılara gönderip, ümitvar olmak icap eder.

İki sene önce Türkiye’ye gelen ve çekinerek girdiği Sultanahmed Camii’ndeki atmosferden etkilenerek ve neticede Müslüman olan İngiliz Aisha Rosalie, sözden çok fiillerin tesirli olduğuna yeni bir delil olmuş.

Lise yıllarından itibaren sinema sektöründe çalışan Rosalie, Sultanahmed Camii ziyareti sonrasında İngilizce mealini satın aldığı Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya başlamış ve bir yıllık araştırmanın ardından Müslüman olmaya karar vermiş. Rosalie bununla da kalmamış, şimdi de sosyal medya hesaplarından İslâm’ı anlatmaya ve İslamofobik çalışmalara karşı mücadele etmeye başlamış.

Aisha Rosalie, Müslüman olma yolculuğunu şöyle anlatmış: “Google’dan gezilecek yerlere baktım. Sultanahmed Camii vardı. ‘Belki giderim’ dedim. Ama gerçekten korkuyordum. ‘Acaba bana bağırırlar mı, kızarlar mı?’ diye düşünüyordum. Çünkü Müslümanlar hakkında iyi fikirlerim yoktu. İslâm hakkındaki bilgilerimin kaynağı da sadece medyaydı. Yine de camiye gitmeye karar verdim. (...) Camiye gittiğimde insanlar namazı bitirmiş duâ ediyorlardı. İnternetten ne dediklerine baktım, ‘Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber. Ben de onlarla söyledim. Ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordum aslında. Sonra caminin içine girdim ve ‘Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber’ diyerek, ben de tekrar etmeye başladım. Yarım saat kadar tesbihat yaptım. Etrafıma bakıyordum ve harika ve huzur dolu bir ortam vardı. İnanamıyordum. Etrafımda namaz kılanları izliyordum. Caminin içindeki güzellik ve huzurdan çok etkilendim. Kimse bana bağırmıyordu ya da kaba davranmıyordu, korktuğum gibi.” (aa, 26 Mart 2021)

Annesinin şimdi daha iyi bir insan olarak değiştiğini gördüğünü ifade eden Rosalie, şunu da söylemiş: “Bence bir dâvâ için karakter en önemli şey ve insanları dine doğru yöneltmek için de. Çünkü insanlar benim karakterimle İslâm’ın güzelliğini anlıyorlar. Annemle artık daha fazla ilgileniyorum, konuşuyorum, ona karşı daha cömert ve candan olmaya çalışıyorum. Çünkü aileyle ilgilenmek ve güzel bir ilişkiye sahip olmak İslâm’da önemli. Hatta Türkiye’ye geldiğimde Müslüman olmamı sağlayan sebeplerden birisi de burada iyi, güzel karakterli Müslümanları görmemdi.”

İşte, “Eğer biz, doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklardır” (Tarihçe-i Hayat Birinci Kısım: İlk Hayatı, s. 74) tesbitini tastik eden bir haber.

Çok daha fazla “güzel haber”ler duyarız inşallah. Amin.