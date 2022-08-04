"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Güzel haberler gelsin

Faruk ÇAKIR
04 Ağustos 2022, Perşembe
Dünyanın kargaşası içinde ümit veren güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Bu defaki haber Avustralya’dan geldi.

Habere göre Avustralya’nın ilk başörtülü senatörü Afganistan doğumlu Fatima Payman, genç kızlara seslenerek “Başörtüsünü gururla takın” demiş.

Tabii ki Afganistan doğumlu başörtülü bir hanımın Avustralya’da senatör seçilmiş olması da ayrı bir anlam taşır. Ülkemizde maalesef bu mesele uzun yıllar kangren haline getirilmiş ve başörtülüler üniversitelere sokulmamıştı. Ayrıca, ‘başörtülü milletvekili’nin TBMM’de yemin etmesi engellenmiş ve bir kaşık suda fırtına çıkarılmıştı. O günlerde bu yasağın ne kadar anlamsız olduğunu anlatan yüzlerce yazı ve belki de binlerce ‘manşet’ atılmıştı. Fakat o günün idarecileri Türkiye’de yaşayan büyük çoğunluğun rağmına olarak bu anlamsız, baştan sona yanlışa dört elle sarılmışlardı. Bu bakımdan, halkın ekseriyetin Müslüman olmayan bir ülkede başörtülü bir hanımın senatör seçilmiş olması ayrıca dikkat çekicidir. Elbette bu netice, ‘insana değer veren sistem’lerle ‘insanı yok sayan sistem’lerin ortaya koyduğu bir tablodur.

Avustralya’dan gelen ‘güzel haber’de şu bilgiler de var: Avustralya’nın ilk başörtülü senatörü Afganistan doğumlu Fatima Payman, Avustralya Parlamentosu’nda yaptığı ilk konuşmasında, “Ne giymem gerektiği hakkında tavsiye veren ya da dış görünümüme bakarak yetkinliğimi sorgulayanlar bilsin ki başörtüsü takmam benim seçimim” ifadelerini kullandı. Senatör olarak seçilmesinin ardından ilk kez konuşan Payman, başörtüsü takmak isteyen gençlere bunu “gururla yapmalarını” tavsiye etti. Haziran ayında Batı Avustralya Senatörü olarak seçilen Payman, Avustralya Genel Valisi David Hurley’nin parlamentonun açılış konuşmasına yanıt olarak Afganistan doğumlu ve başörtülü ilk senatör olmasına ilişkin konumunu değerlendirdi. Fatima Payman, “Başörtüsü takmak isteyen kızların bunu gururla ve böyle giyinme hakkı olduğunu bilerek yapmasını istiyorum. Ben sokakta şort ve terlik giyen kimseyi yargılamayacağım. İnsanların da beni başörtüsü taktığım için yargılamasını beklemiyorum” şeklinde konuştu. (tr. euronews. com, 28 Temmuz 2022)

Başörtülü senatör Payman’ın “Başörtüsü takmak isteyen kızların bunu gururla ve böyle giyinme hakkı olduğunu bilerek yapmasını istiyorum” sözünü; “Başörtüsü takmak isteyenler bunu çekinmeden yapsın” şeklinde anlamak gerekir. Yoksa ‘gurur’la takmaktan maksat, ‘hava atarak takın’ anlamına gelmez. Başörtüsünü, çekinmeden, cesaretle ve ilahi bir emri yerine getirmek maksadıyla takmak en doğrusudur. 

“Yabancı ülkeler”den gelen bu haberler, geçmişte ülkemizde uygulanan ‘başörtüsü yasağı’nın ne kadar yanlış, ne kadar anlamsız ve ne kadar gereksiz olduğu bir defa daha hatırlatmış oldu. 

Yeni ‘güzel haber’ler duymak duasıyla...

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KPSS skandalına tepki yağıyor

    Hollanda: Su sıkıntısı yaşıyoruz

    KPSS iddialarına ilişkin Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

    KHK’lıların itibar ve hakkını iade edeceğiz

    Sebze fiyatında rekor artış

    “Üzümümüz dalda kaldı”

    Eğitim göçü “tersten” başladı

    TÜİK: 79,6 ENAG: 176,04

    Yunanistan’ın yeni müftülük yasasına tepki

    Hekimlerin yurtdışına gidişinde yeni rekor

    Çin savaş uçakları Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi

    İşverenler vakaları gizliyor mu?

    Vergi, harç ve cezalara tarihî zam geliyor

    Dolar 18'i aştı

    Çevik Bir dışarıda, onlar niye içeride?

    AYM: Barış akademisyenlerine ceza hak ihlali

    DDK’dan KPSS açıklaması: Problemli bir durum var

    Ethem Sancak Vatan Partisi’nde

    Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak

    2022-KPSS'yle ilgili incelemeler başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL zulmünde yeni ihraçlar
    Genel

    Eğitim göçü “tersten” başladı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    “Senin ne kıymetin var ki...”
    Genel

    “Üzümümüz dalda kaldı”
    Ahmet BATTAL

    Din hürriyeti ve kılpayı barış -2
    Genel

    Sebze fiyatında rekor artış
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler gelsin
    Ali FERŞADOĞLU

    Şerirlere karşı derhal tedbir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.