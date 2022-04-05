Güzel haberler hep gelsin

Bereketiyle gelen Ramazan ayı, ümit veren haberleri de beraberinde getirdi. Elbette ekonomik sıkıntılar sebebiyle insanlar zor durumda, ancak nefes almamıza sebep olan güzel haberler de var.

Hemen her yıl Ramazan ayı vesilesiyle açıklama yapan dünya liderleri, bu sene de birbirinden dikkat çekici mesajlara imza atmışlar. Hakikaten oruç ibadeti, ‘yabancıları’ hem ilgisini çekiyor hem de beraberinde İslama hayran kalmalarına sebep oluyor.

Bu senenin Ramazan mesajlarından en dikkat çekeni belki de İngiltere Başbakanından geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, her ramazan gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmanın gerektirdiği özveri ve inanca hayranlık duyduğunu belirterek, İngiltere’de ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutlamış. Johnson, görüntülü mesajında, bu seneki ramazan ayının, Kovid-19

pandemisinin başlamasından bu yana kısıtlamasız ilk ramazan olacağına da işaret etmiş. (AA, 2 Nisan 2022)

ABD Başkanı Joe Biden de ABD’deki ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazanını kutlamış. Ramazan ayının tüm Müslümanlar için tefekkür ve ruhsal iyileşme zamanı olduğunu belirten Biden, mesajında Kur’an-ı Kerim’deki “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür” ayetine yer vermiş.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de “Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal ramazan ayına girerken en içten dileklerimi sunuyorum” dediği mesaj göndermiş. Guterres, ramazan mesajında ayrıca; bu ayın şefkat, empati ve bir araya gelme dönemi olduğunu belirterek bu yıl, daha önce de yaptığı gibi dayanışma için Müslüman ülkeleri ziyaret ederek onlarla iftar yapacağını ifade etmiş.

Liderlerin mesajları elbette bunlarla sınırlı değil, anca misal olması bakımında yeterli. Muhtemelen bu mesajların “Müslümanları kandırmak için yazıldığını” söyleyenler de olacak. Velev ki böyle olsa, bu mesajlardan İslam alemine bir zarar gelir mi? Aksine, oruç ibadeti sebebiyle “Fıtrat dini İslam” dünya gündemine girmiş olmaz mı? Kim bilir, bu mesajlardan etkilenip İslamı merak eden ve nihayetinde ihtida edenler olamaz mı?

Dünyanın önde gelen ‘yabancı’ spor kulüplerinin oruç ayı Razaman ayı vesilesiyle yayınladıkları mesajlar da çok anlamdı. ‘Yabancı’ futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların ramazan ayını kutlayan mesajlar paylaşmışlar. İngiltere’nin Liverpool Kulübü, “Herkese mübarek bir ramazan diliyoruz” mesajını paylaşırken, Manchester United, “Hoş geldin ramazan, United ailesi olarak sizin için ramazan ayında en iyisini diliyoruz” paylaşımı yapmış.

İspanya’nın Barcelona takımı “Dünyanın dört bir yanında kutlayanlara hayırlı ramazanlar” dileğinde bulunurken, İtalyan ekibi Inter de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun yer aldığı kutlama mesajı yayımlamış. İngiltere’den Chelsea ve Manchester City, İtalya’dan Milan, Almanya’dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, mesajlarıyla Müslüman takipçilerinin ramazan ayını kutlamış.

Mübarek Ramazan ayını vesile edip ‘güzel haberler’in çoğalmasına dua edelim.