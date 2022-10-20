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20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Güzel haberler tez gelsin

Faruk ÇAKIR
20 Ekim 2022, Perşembe
Kıyamet alametleri tezahür etmesine rağmen ‘güzel haberler’ de gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda duyulan 3 ayrı haber, bunlara delil sayılabilir.

Güzel haberlerden biri Kanada’dan geldi. Habere göre, Kuzey Amerika İslam Topluluğunun (ISNA) Kanada şubesi, ülkenin en büyük hastane projesi için bağış kampanyası başlattı. Hastane tamamlandığında duvarına Hazreti Muhammed’in ismi ve bir hadis asılacak. ISNA Kanada CEO’su Fouzan Khan, hastane projesinin sahibi Trillium Sağlık Ortakları Vakfı ile vardıkları anlaşma gereği, 10 yıl içinde toplam 5 milyon Kanada doları bağışta bulunacaklarını, bunun karşılığında Hz. Muhammed’in (asm)isminin ve bir hadisinin, hastane ana binasının dış duvarına asılacağını söylemiş. Kanada’da her yıl ekim ayının İslam Medeniyeti Ayı olarak kutlandığını belirten Khan, etkinlik için Hz. Muhammed’in (asm) doğduğu rebiülevvel ayını beklediklerini belirtmiş. 

ISNA Kanada CEO’su Khan, şunu da söylemiş: ‘’Bu çalışma ile Peygamberimizin ismi ve bir hadisi, ülkenin en büyük projesinin ana binasının dış duvarına asılacak. Bu, peygamberimize olan sevgimizi onurlandırmanın ve göstermenin eşsiz bir yolu. Bu fikir, Müslümanların daha fazla topluluk alanına dahil olmasını düşünen üyelerimizin kolektif düşünce sürecinde oluştu. Peygamberimizi, kendi camilerimizin ve projelerimizin dışında da anlatmalıyız. Sorumlu vatandaşlar olarak görülebileceğimiz sosyal alanlar, sadece merkezlerimiz ve toplumumuzla sınırlı değildi. Bu projenin amacı, böyle bir şey inşa etmekti.’’

Bir başka ‘güzel haber’ de Nijerya’dan geldi. Haberde şu bilgiler var: Nijerya’nın Kaduna eyaletinde, Mevlit Kandili etkinliğine 30’dan fazla papaz katıldı. Hz. Muhammed’in (asm) hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen “Maulidin Annabi” etkinliği çerçevesinde, Kaduna’daki stadyumda düzenlenen programa 30’dan fazla papaz eşlik etti. 

Papaz Yohana Buru, programda yaptığı açıklamada, mevlit kutlamalarının, Hristiyanlara, ülkede barış ve birliği sağlamak adına iyi niyet içerisinde Müslüman kardeşleriyle tanışmaları, etkileşim ve diyalog kurmaları, ayrıca görüş alışverişinde bulunmaları için altın bir fırsat sunduğunu söyledi. Buru, (ayrıca) ülke çapında başarılı operasyonlar için tüm Nijeryalı güvenlik personeline özel dualar ederken, Müslümanları ve Hıristiyanları ulus için aralıksız dua etmeye çağırdı. (AA, 9 Ekim 2022) 

Bir güzel haber de Almanya’dan duyuldu. Buna göre, Almanya’nın en büyük camisi konumundaki Köln Merkez Camii’nde Cuma günü ilk kez hoparlörden ezan okundu. (13 Ekim 2022)

Uygulama, Köln Belediyesi’nin 2 yıllık pilot projesi kapsamında hayata geçirildi. DİTİB Başkan Vekili Abdurrahman Atasoy, “Çok mutluyuz, ezanın hoparlörden okunması Müslümanların burada evinde olduğu anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi. Köln’ün Ehrenfeld semtinde bulunan Merkez Camii, Almanya’da ezan okunan ilk cami değil elbette. Almanya’da en eskisi 1984 yılından itibaren olmak üzere yaklaşık 30 camide ezan okunuyor. Ancak Köln’deki bu camide ezan okunması her şeye rağmen önemli bir adım.

İnşallah hep böyle güzel ve müjdeli haberler duymaya devam edelim...

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