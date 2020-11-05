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5 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Güzel haberlere devam

Faruk ÇAKIR
05 Kasım 2020, Perşembe
Felâket sayılabilecek haberler çoğunlukta olsa da güzel haberler de duyuluyor.

İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda konuşan İngiliz gazeteci ve aktivist Lauren Booth ve Hollandalı siyasetçi Arnauld Von Doorn’un açıklamaları buna birer misal olabilir.

Hollandalı siyasetçi Arnoud Van Doorn ve İngiliz gazeteci, aktivist Lauren Booth, Avrupa’da artan İslâm aleyhindeki beyanları sorgulamışlar. Bağcılar’da bir otelde düzenlenen toplantıda Avrupa’daki İslamofobi tartışılmış.

7 sene önce Müslüman olduğunu anlatan Hollandalı siyasetçi Arnauld Von Doorn, şöyle demiş: “Önceden İslâm’ın terörü beslediğini düşünüyordum ve Hollanda’da bunu  destekliyordum ki birçok insan da hâlâ bu düşüncede. Başkalarını suçlamak istemiyorum herkes kendi fikrinden sorumludur. Bu kötü fikirlerin tamamında medyadan etkilenmiştim. Zamanla İslâm’a karşı mücadelemin doğru olmadığını düşündüm ve İslâm’a karşı ilgim arttı. Araştırdıkça İslâm’ın güzelliklerini görmeye başladım. 1 yıl boyunca İslâm’ın kalbimde oluşturduğu kıvılcım büyüdü ve Müslüman olmaya karar verdim. İslâm’ın bir tehdit değil, bir barış dini ve insanlar için güzellikler getiren bir din olduğunu öğrendim ve bunu anlatmaya başladım. Artık Hollanda’da bunun için mücadele ediyorum.” (AA, 31 Ekim 2020)  

Birçok aşırı sağcı siyasetçinin İslâm karşıtı söylemlerinin ekonomik gerekçelerinin olduğunu da ifade eden Doorn, genç nesillerin daha iyi yetiştirilmesi için Türkiye’de de çalışmalar yapılması ve eğitim alanının güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü de ilâve etmiş.

İngiliz gazeteci, aktivist Lauren Booth da konuşmasında Batı’da artan İslamofobi söyleminin belirli kesimler tarafından arttırıldığını ve bununla mücadelenin en önemli araçlarından birinin medya olduğunu söylemiş. Aynı zamanda İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in ihtida etmiş baldızı olan gazeteci Lauren Booth, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslâm aleyhindeki tavrını da eleştirmiş.

Müslüman olduğu her güne şükrettiğini ve İslâm’ın güzellikleriyle hayatının tamamen değiştiğini belirten Booth, şunları da söylemiş: “Bir zamanlar İslâm’a karşı durmak için  yollar ararken şimdi İslâm’ı savunmak ve güzelliklerini anlatmak için emek veriyorum. Avrupa’da birçok ülkede yaşanan gelişmelerde aşırı sağcı partilerin etkisi çok yüksek.  Ülkelerin karıştırmasını istiyorlar. Ben bir Avrupalıyım, ama ruhsal olarak artık bir Müslüman’ım. İslamofobiyle mücadelede elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Müslümanlar özellikle İngiltere’de topluma oldukça katkı sağlayan çalışmalar  yürütüyorlar. Avrupa’nın Müslümanlara, İslâm’a ihtiyacı olduğunu görmeliyiz.”

Güzel haberle, elbette İngiliz gazeteci ve aktivist Lauren Booth ve Hollandalı siyasetçi Arnauld Von Doorn’un açıklamalarıyla sınırlı değil. Bunlar gibi onlarca, belki yüzlerce ‘güzel haber’ vardır. Bu isimlerin de dikkat çektiği üzere medya böyle haberleri daha az görüyor. Ve yine dikkat çekildiği üzere mesele eğitimde düğümleniyor. Cahillik, fakirlik ve ihtilâfın ‘en büyük düşman’ olarak ilân edilmesi her halde boşuna değil...

İnşallah her geçen gün müjdeli haberleri daha fazla duyarız, görürüz ve okuruz...

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