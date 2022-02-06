Güzel haberlere devam

Yıllar önce müjdelendiği üzere, istikbalin İslâmın olacağına delil mahiyetinde güzel haberler duyuyoruz. Şevk kıran haberler arasında gönüllere ferahlık katan güzel haberleri hatırlamakta fayda var.

İlk haber Polonya’dan: Polonya Katolik Kilisesi, dinler arası ön yargıyı kırmak amacıyla 2001’den bu yana her yıl olduğu gibi “İslâm Günü”nü kutladı. Polonya devlet ajansı PAP’ın haberine göre, Katolik Kilisesi, bu yıl “Hıristiyanlar ve Müslümanlar, umudun şahitleridir” sloganıyla kutlanan “İslâm Günü” çerçevesinde Kovid-19 kısıtlamaları sebebiyle çevrim içi faaliyet düzenledi. Polonya Katolik Kilisesi’nin Hıristiyan Olmayan Dinlerle Diyalog Komitesi’ne başkanlık eden Piskopos Henryk Ciereszko, faaliyette “Umut, inançta köklenir ve zorluklara dayanmaya yardımcı olur” açıklamasını yaptı. Faaliyet sırasında her iki dinin temsilcileri, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’den bölümler okudu. “İslâm Günü” ile Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ön yargıların giderilmesi amaçlanıyor.

İkinci haber Almanya’dan: Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Heiligenhaus beldesinde 3,5 yıllık bir çalışmanın ardından tadilatı tamamlanan Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) Ulu Cami, yeniden hizmete girdi.

1905 yılında tren istasyonu olarak inşa edilen, daha sonra postane olarak hizmet veren ve 1990 yılında satın alınıp camiye çevrilen, ancak ihtiyaçlara cevap vermeyen bina, bu çalışmayla modern bir camiye dönüştürüldü. Kur’ân-ı Kerîm okunarak başlanan açılış töreninde konuşan Heiligenhaus Belediye Başkanı Michael Beck, “İnsanların buluşabilecekleri bir mekânın olması çok önemlidir. Bu mekânın çarşı içinde ulaşılabilir bir yerde olması da önemli. Bu da sizlerin şehir kenarlarında değil de toplumun da içinde, merkezinde olduğunuzu gösteriyor. Bu zamana kadar karşılıklı iyi ilişkiler içerisindeydik. Bu ilişkiler bundan sonra da artarak devam edecektir.” dedi.

İç ve dış bölümleri geniş kapsamlı tadilattan geçirilen, kadınlar ve gençler için bölümlerin yanı sıra derslikler, kütüphane, gasilhane eklenen, mihrabı, minberi ve kürsüsü işlemeli mermer malzemesiyle yenilenen, üç katta toplam 1200 metrekare kullanım alanına sahip olan caminin açılış kurdelesi duâlar eşliğinde kesildi.

Üçüncü haber de Amerika’dan: ABD’nin Michigan eyaleti meclisi senatosunda yapılan oylamada 1 Şubat’ın “Dünya Başörtüsü Günü” olarak tanınması kararı çıktı. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Michigan Senatosu, Demokrat Senatör Stephanie Chang’in 27 Ocak’ta sunduğu 1 Şubat’ın “Dünya Başörtüsü Günü” olarak tanınması tasarısını kabul etti.

Tasarının geçmesiyle ilgili yerel medyaya konuşan Senatör Chang, “Dünya Başörtüsü Günü, İslâm inancı ve uygulamalarının cihanşümul şekilde anlaşılmasına ve toplumumuz içinde daha güçlü bir sosyal bağ geliştirmeye çağrıdır” ifadesini kullandı.

ABD’de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı günlük hayatında karşılaştığı zorlukların ardından 2013’te Dünya Başörtüsü Günü faaliyetini başlattı.

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İnşallah dünyanın dört bir yanından müjdeli ve güzel haberler duymaya devam edelim...