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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Güzel örnek, güzel netice

Faruk ÇAKIR
21 Ocak 2025, Salı
Sözden ziyade fiilleri, insanlara güzel örnekler göstermenin tesirli olduğu ortaya koyan yeni bir ‘güzel haber’ daha duyuldu.

İtalya ile Düzce’nin başrol oynadığı habere göre dünyayı gezmek üzere İtalya’dan yürüyerek yola çıkan gezgin Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce’de bahçesinde çadır kurmak istediği camide imamın misafirperverliğine hayran kalıp neticede Müslüman olmuş. Bu güzel habere maşallah, barekallah denilmez mi?

Haber şöyle: Dünya turu kapsamında yaklaşık 3 ay önce Türkiye’ye gelen 29 yaşındaki İtalyan gezgin Nicolo Guarrera, Düzce’den geçtiği sırada hava muhalefeti sebebiyle merkez ilçeye bağlı Kirazlı Köyü Camisi’nin bahçesine sığındı. Cami imamı Hilmi Yılmaz ile karşılaşan Guarrera, caminin bahçesine çadır kurarak dinlenmek istediğini söyledi. Guarrera’nın kıyafetlerinin ve ayakkabılarının ıslak olduğunu gören Yılmaz, cemaatle istişare ederek gezgine cami içerisinde kalabileceğini iletti. Camide 4 gece konaklayan Guarrera, kendisine caminin kapılarını açan ve yiyecek ikram eden imamın misafirperverliğini anlattığı videoyu yüzbinlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. İmam hatip Hilmi Yılmaz, misafirperverliğin İslâm dininin önemli manevî değerlerinden biri olduğunu söyledi. Yılmaz, “Gezginin ıslanıp çamurlanan ayakkabılarını temizlemek için şadırvana götürdüm. Ayakkabılarını silerken ayağında terlikle yanıma geldi. Beni öyle görünce çok şaşırdı. ‘Olmaz, yapma’ dedi. ‘Sen misafirsin, baş tacısın.’ dedim” diye konuştu. Yılmaz, gezgine evden getirdiği yemeği ikram ettiğini belirterek, “Yatsı namazına 15-20 dakika kala Kur’ân-ı Kerim okumak için camiye geldim. Ben Kur’ân okurken oturduğu yerden kalkıp ikinci safa kadar geldi. Aynı namaz kılar gibi huzurlu şekilde tilâveti dinledi” dedi.

Gezinin misafirperverliğinden etkilendiğini belirtmesi üzerine kendisine İslam’dan bahsettiğini dile getiren Yılmaz şöyle devam etti: “Bundan da çok etkilendi. Sonrasında isim muhabbeti oldu. Benim ismim Muhammed Hilmi, ‘Seninki ne?’ diye sordum. O da ‘Nicolo’ dedi. Ben de şakayla karışık, ‘Nicolo olmaz, Muhammed Nicolo olsun’ dedim. Güldü ve ‘Benimkisi İbrahim Nicolo olsun. Kelimeişehadet getirdik, o da tekrar etti. Misafirliğin hakkını verdi. Biz de elimizden geldiğince ilgilenmeye çalıştık.” (aa.com.tr, 19 Ocak 2025)

Basit gibi görünen bir hareketin, bir insanın imanını kurtarmaya vesile olduğunu gösteren bu ‘güzel haber’ bütün Müslümanlara ve bilhassa ‘din görevlileri’ne örnek olmalı. Camilerimiz ve mescidlerimiz aslî görevi olan “İslâmı doğru temsil işi”ni tam anlamıyla yapabilse bu ve bunun gibi çok daha güzel haberlere şahit olmaz mıyız?

Hemen hatırlayalım ki bir defasında Antalya’daki bir caminin bahçesine sığınan bir kişi, daha sonra ölü olarak bulunmuştu. Doğru ise o haberde şu bilgi de vardı: “Ölen kişinin üç gündür cami avlusundaki banklarda kaldığı öğrenildi. (AA, 9 Aralık 2024)

Dua edelim de güzel örnekler hep çoğalsın...

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