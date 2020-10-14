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14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Güzel örnek olmak yeter

Faruk ÇAKIR
14 Ekim 2020, Çarşamba
Dünyanın pek çok ülkesinde insanların ‘fıtrat dini İslâm’a teslim olmalarıyla ilgili müjdeli haberler duyuyoruz. Müslüman olanların farklı hikâyeleri var. Yakın zamanlarda Müslüman olan Trabzonspor’un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton da, nasıl Müslüman olduğunu anlatmış.

Hikâyeler farklı olsa da esasında İslâma teslim olanların anlattıkları ve dikkat çektikleri ortak bir nokta var: Güzel örnekler insanların İslâmı merak etmesine ve neticede Müslüman olmasına yol açıyor. 

Habere göre bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton, kulüp dergisine verdiği röportajda İslâmiyeti seçme hikâyesini anlatmış. İslâmiyet’te aradığı her soruya cevap bulabildiğini belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Gerçekten size her şeyi öğreten, her şeyi gösteren bir din” ifadelerini kullanmış. 

Eddie Newton’un dilinden İslâma teslim olma hikâyesi şöyle: “Kuzenlerimden biri İslâmiyet’i seçmişti. Başka bir kuzenim de İslâmiyet’i seçmek üzereydi. Eşimle tanışmıştım, eşim de Müslüman olduğu için onun vasıtasıyla İslâmiyet hakkında bilgiler edinmeye başlamıştım. Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescidde ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım.

“Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar haliyle annem ve babamı da hayal kırıklığına uğratacaktı. Eşime sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslâmiyet’te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslâmiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp ‘O gün bugün, İslâmiyet’i seçmek istiyorum’ dedim ve ardından da Müslüman oldum. Benim için en önemli şey aradığınız soruların cevabını bulabilmeniz, İslâmiyet’te de aradığınız her sorunun cevabını bulabiliyorsunuz. Gerçekten size her şeyi öğreten, her şeyi gösteren bir din. Duyduğum en güzel sözlerden bir tanesi; ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ sözü. Bu kadar güzel sözler ve bu cevap her şeyi açıklıyor zaten.” (www.ntvspor.net, 17 Eylül 2020)

İnsan, kâinat, hayatın gayesi, ölüm, yaratılış gibi sorularla ‘başı dertte’ olan insanlığa, “İslâmiyette sorduğunuz her sorunun cevabı var” denilse ve bu anlatılıp gösterilse ‘diğer dinlerin tabileri dahi’ kitleler halinde Müslüman olmaz mı?

Eddie Newton’ların ve bu gibi ‘güzel haberler’in sayısının artması için hem çalışalım, hem de duâ edelim. 

Bu arada böyle güzel haberlerin olması gerektiği kadar ‘gündem’ olamaması ve bilinmemesi de ayrı bir acı...

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