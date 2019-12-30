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30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Güzel örnekler çoğalsın

Faruk ÇAKIR
30 Aralık 2019, Pazartesi 00:06
Pek çok sosyal dertlerin yanında, büyük bir eğitim problemimizin olduğu da inkâr edilemez.

Bu mesele her gün konuşulsa ve çareler aransa yeridir. Nihayetinde eğitim sistemi düzeldiğinde diğer dertler de büyük ölçüde düzelir ve dert olmaktan çıkar.

Sakarya’daki bir ilkokul, farklı bir uygulamaya imza atmış ve bir sınıfı ‘ev’ ortamına benzetmiş. Bu duruma başlangıçta itiraz eden veliler de ortaya çıkan neticeyi görünce memnun olmuş ve uygulamanın daha da genişlemesini istemişler. Habere göre öğrenciler de uygulamadan memnun. Eğitimi daha iyi hale getirmek için yapılan arayışların devam etmesi bizim de temennimiz.

Haberde şu bilgiler var: “Sakarya’da Söğütlü İlkokulu’nda eğitim gören 3-B sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin ev ortamına dönüştürdüğü sınıfta eğlenerek ders işlemenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerin okula daha çabuk uyum sağlaması için sınıf öğretmeni (...) velilerin de desteğiyle sınıfı konforlu hale getirdi. Adeta evlerine gider gibi okula gelen öğrenciler, sınıflarına ayakkabılarını çıkarıp giriyor. Öğrenciler, bazen yerde uzanıp ders işlerken, bazen de sınıfta kurulan ranzaya çıkıp kitap okuyor. “Söğütlü Millî Eğitim Müdürü (bu modelin) diğer okullarda da uygulanabilecek güzel bir sınıf olduğunu söyledi. Öğrencilerin ev ortamında eğitim gördüğünü ifade eden müdür, ‘Eski tip sınıflarda eğitimi sadece sırada görmek zorundalar, ama burada yerlerde yuvarlanabiliyorlar. Okuma başarılarını arttırıyor. Bu kadar güzelliği bir arada görünce böyle sınıflarımızı inşallah ilçemiz genelinde de arttıracağız’ diye konuştu.      

“Sınıf öğretmeni de, ‘Çocuklar yerde yuvarlanmaktan, yerde oturmaktan, ayakkabısız rahat bir şekilde sınıfa girmekten çok mutlu oluyor. Bu mutluluk da onların öğrenmelerini ve motivasyonlarını arttırıyor. Okuldan gitmek istemiyorlar, hatta teneffüse bile çıkmıyorlar’ dedi.” (AA, 23 Aralık 2019)     

Tabiî ki bu uygulamanın ne ölçüde yaygınlaştırılabileceği ayrı bir konu. Fakat eğitim sisteminde ciddî sıkıntılar olduğu bir gerçek. Bir şekilde bu meselenin halledilmesi icap ediyor. Hem veliler hem de öğrenciler bu uygulamadan memnun olduklarını ifade etmişler. O halde benzer çalışmaları farklı il ve ilçelerde de yapmak şart. 

Esasında böyle denemeler yapmak ve uygulamak Türkiye şartlarında cesaret işi. Yapanları bu bakımdan ayrıca takdir etmek gerekir. Her yeni teklife itiraz eden ve “Ben bilmem merkez bilir” anlayışı sadece eğitimde değil başka noktalarda da insanların elini kolunu bağlıyor.

Bir okulda değil, bir sınıfta yapılan yenilik bile eğitim sistemine el atılması gerektiğini ortaya koymuş durumda. Madem ‘ev ortamı’nda eğitim daha iyi oluyor, o halde sistemi buna göre yenilemek gerekmez mi? 

Bu noktada Finlandiya’da bir okul müdürünün senarist Michael Moore’a söylediği şu sözler aklımıza geliyor. Michael Moor anlatıyor: “(Gittiğim okuldaki öğretmen Anna Hart’a sordum) ‘Peki, ev ödevi yok. (Çocukların) Tek istedikleri ağaca tırmanmak ise (ne olacak?)’ Öğretmen cevap verdi: ‘Bir ağaca tırmanırlar o zaman. Bir ağaca tırmanmayı öğrenmiş olurlar. Ağaca tırmanırlarken muhtemelen farklı  böcekler görürler ve ertesi sabah okula geldiklerinde bana gördükleri şeyleri anlatırlardı.” (Yeni Asya, 12 Ekim 2016)

Güzel örnekleri çoğaltmak için birlikte çalışalım vesselâm.

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