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19 MART 2024 SALI - YIL: 55

Güzel ve müjdeli haberler

Faruk ÇAKIR
19 Mart 2024, Salı
Ramazan ayı yine güzellikleri ve müjdeleri ile geldi.

Son yıllarda “İslama teslim olan”ların sayısında gözle görülür bir artış vardı, ancak bu sene ve bilhassa Ramazan ayında bu sayı daha da arttı. Başka dinlere mensup olan fakat tatmin olmayan çok sayıda ‘meşhur’ isim bu ayda fıtrat dini İslama teslim olup şehadet getirdiler.

Ramazan ayının ilk günlerinde duyulan bu güzel haberlerden bir kısmını hatırlamakta fayda var. Müslüman olan meşhurlardan biri Amerikalı rapçi Lil Jon olmuş. Haber şöyle: “Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Jon, (Ramazan’ın ilk Cuması) Cuma namazı öncesi Los Angeles şehrindeki King Fahad Camisi’ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda Amerikalı rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon’un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.” (AA, 16 Mart 2024)

Ramazan ayının ilk teravih gecesinde İslama teslim olan meşhurlardan biri de yine Amerikalı baptis papazı ve aynı zamanda meşhur bir yazar ve aktivist olan; Shaun King ve karısı oldu. 

Konu ile ilgili haber şöyleydi: “(Shaun King) İlk teravih gecesinde karısıyla birlikte şehadet getirerek Müslüman oldu. İnstagram’da binlerce takipçisi olan ve çok iyi tanınan bir yazar ve aktivist Shaun King, uçakla Dallas yakınındaki Irvine TX Waliranch Camisine gelerek Filistin kökenli bir imam olan Ömer Süleyman’ın huzurunda eşiyle birlikte şehadet getirerek Müslüman oldu. Şehadet getirdikten sonra cematte hitaben konuşan Shaun King, (önünde şehadet getirdiği imam) Ömer Süleyman’ı 10 yıllardır tanıdığını, onun kendisine Müslüman olmak için hiç bir baskı yapmadığını bunu kendi tercihiyle yaptığını ve kendisinin de, eşini hiç bir şekilde zorlamadığını kendi tercihiyle İslamı seçtiğini söyledi. Shaun King, “5-6 ay önce Gazze’de başlayan ve bugüne kadar devam eden, Gazzelilere karşı yapılan onca zulme rağmen inancından feragat etmeyen dayanma gücü bulan Gazzeliler olmasaydı ben bu gün belki burada olmayacaktım. Onların Allah’a olan inancı, bağlılığı, bütün dünyada insanların kalbini açıyor benim de kalbimi onlar açtı. Burda bir de Malcolm X’i de onurlandırmak istiyorum gençliğimde kalbimi İslama yumuşatan ve ısındıran da o olmuştu” demiş. (Gevriye Shamsidden’in haberi, Yeni Asya, 13 Mart 2024)

Son günlerde İslamla müşerref olan ‘meşhur’lardan biri de kök hücre ilacının mucidi, ABD’li ünlü Profesör Henry Klassen olmuş. Konu ile ilgili haberlere göre Harvard Üniversitesi’nde çalışan ve kök hücre ilacının mucidi olarak bilinen Dr. Henry Klassen, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olup, İslam’la şereflenmiş.

Ramazan ayının ilk günlerinde duyduğumuz haberlerin çok daha fazlasını inşallah bayram günlerine kadar duymaya devam ederiz. Ve tabii ki bu ihtida hikâyelerinin ayrıntılarını duymak da müjdelere müjde katar...

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