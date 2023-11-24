‘Haber’ler itinayla gizlenir!

Türkiye’nin dertlerinden biri de ‘merkez’ ile ‘taşra’nın dertlerinin aynı nispette gündeme gelememesidir.

Mesela, İstanbul’a 5 cm kar yağsa bu ‘haber’i bütün dünya duyar, ama binlerce kişi Çerkeş-Bolu yolunda mahsur kalsa ‘yetkililer’in kılı dahi kıpırdamaz! Peki, o halde sormak icap etmez mi: Nerede adalet?

19 Kasım 2023 Pazar akşamı bir akrabamız sosyal medya hesabından kısaca, “İstanbul yolunda mahsur kaldık, bilgisi olan varsa bilgi versin” diye dert yanmıştı. Aradık ve Çerkeş-İstanbul istikametinde kar yağışı sebebiyle yolun kapandığını ve 3 saattır aynı yerde mahsur kaldıklarını söyledi. Hemen internet alemine baktık ve bilgi almaya çalıştık. Haber doğru idi: Kar yağışı sebebiyle Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında (Çerkeş-Gerede-İstanbul istikameti) yoğun kar yağışı sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştı. Aynı saatlerde başka bir akrabamız, abimiz de aynı yoldan İstanbul’a geliyordu. Hemen onu da aradık ve aynı şekilde yolda mahsur kaldıklarını öğrendik. Tabii ki yolun kısa sürede açılacağını tahmin ediyorlardı, ama aynı zamanda kendilerine hiç bir bilginin verilmemesi sebebiyle de kızgındılar. “Haberlere bakıyoruz, buradaki hadiseden hiç bahseden yok. Bu nasıl olur? Binlerce kişi yolda kaldı. Ama ne TV’lerde ne de haber sitelerinde tek satır haber ve bilgi yok” diyordu. Neyse, biz sosyal medya hesaplarından aldığımız bilgiyi paylaştık ve kısa sürede yolun açılmasını temenni ettik.

Aradan saatler geçti, gün Pazartesine döndü ve yolun bir türlü açılmadığını X’den takip ettik. Çok garip bir şekilde yine konu TV’ler için ‘haber değeri’ taşımadı ve devletin resmi haber ajansı da bu konuyu görmedi, duymadı. Bu yazıyı yazmadan önce de kısa bir internet araştırması yaptık ve ‘devletin resmi haber ajansı’nın bu konuda haber yaptığına rastlamadık. Biz mi görmedik, gerçekten haber yapmadılar mı emin değiliz. Ama büyük ihtimal haber yapmamışlardır. Çünkü bu haber Türkiye’yi idare edenlerin hoşuna gitmez. Öyle ya, kar sebebiyle kapalı bir yol saatlerce nasıl olur da açılamaz?

Neyse ki konunun kısmen haberlere konu olması, bir milletvekilinin de aynı yerde mahsur kalıp ‘canlı yayın’ yapmasıyla gerçekleşmiş oldu. Çerkeş-Bolu yolunda mahsur kalan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya (X) hesabından yaptığı açıklamada, “9 saat oldu. Çerkeş – Gerede arasında mahsur kaldık. Bir Allah’ın kulu bilgi vermiyor. Binlerce insan perişan halde. Yakıtı tükenenler var, yemeği bitenler var. Yaşlılar var, çocuklar var ama ne bir adım ilerleme sağlayabildik, ne de bir muhatap bulabiliyoruz” demiş (@AzmiMustafaKaya, 20 Kasım 2023) ve Ulaştırma Bakanlığını da etiketlemişti.

Netice olarak binlerce kişi ortalama 10 saatten fazla karda kışta mahsur kalmış oldu. Evet, yoluculuk sıkıntıdır, akla gelmeyenler başa gelebilir. Fakat bu kadar insanın mağdur olduğu bir ‘olay/hadise’ nasıl gizlenir ve haber konusu edilmez? Aynı zamanda, varsa ihmali olana hesap sorulmaz?