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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Haberin güzeli makbuldür

Faruk ÇAKIR
31 Mayıs 2023, Çarşamba
Bir süredir gündemi ekseriyetle siyaset meşgul ettiği için “güzel haber”lerin duyulmasına hasret kalınmıştı. Bir günde duyulan iki güzel haber hem sevindirdi hem de yeni ve daha güzel haberlerin de habercisi oldu.

Güzel haberlerin biri İspanya’dan geliyor. Haber şöyle: İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentindeki Ulu Cami’de son birkaç yıldır neredeyse her cuma günü bir İspanyol vatandaşı Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oluyor. Son olarak Ulu Cami’de(ki) cuma namazının ardından Jose Miguel adlı İspanyol, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. 

“İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo, yaptığı açıklamada, “Neredeyse her cuma camimizde bir İspanyol Müslüman oluyor. Özellikle pandemi sonrasında İslama geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var. Bu bizi sevindiren ve gururlandıran bir durum” dedi.

İspanya İslam Komisyonu Sekreteri Mohamed Ajana, (daha önce) verdiği demeçte, İspanya’da yaşayan Müslüman nüfusun son 30 yılda 10 kat artarak 2,5 milyonu geçtiğini, resmi olmayan rakamlara göre bu sayının 3 milyonu bulduğunu söylemişti. (AA, 27 Mayıs 2023)

Güzel haberlerden biri de Almanya’dan gelmiş. Haber şöyle: Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Schwelm beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Mescid-i Aksa Camisi dualarla ibadete açıldı. Schwelm Belediye Başkanı Stephan Langhard, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Schwelm, farklı milletlerden ve kültürlerden yaşayan sakinlerle zengin bir yerdir. Bu cami de buraya zenginlik katan ikinci mabet oldu. Schwelm, gelişiyor ve yeni ibadethaneniz de onlardan biri. Cami, Schwelm’in bir parçasıdır. Schwelm’deki Türk-İslam toplumu adına çok mutluyum” ifadesini kullandı. Ennepe-Ruhr Bölge Valisi Olaf Schade, “Cami cemaati olarak sizin için çok büyük bir gün ve Schwelm şehri için de güzel bir gün. İbadethaneler kültürümüzün bir parçası oldu. Caminin yapımında emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu. (AA, 27 Mayıs 2023)

Almanya’daki siyasetçilerin, camileri ‘kendi şehirlerinin bir parçası’ olarak görmesi Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olması icap ettiğini de gösterip desteklemez mi? Almanya’daki gurbetçilerimiz güzel örnek oldu ve Almanların gönlünü kazandı. 

Zaten asıl mesele “güzel örnek” olmak değil mi? Fiillerimizle güzel örnek olalım ki, “güzel haber”ler çoğalsın...

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