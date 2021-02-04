Haberlerin kaynağı kim?

Senelerden beri konuşulup da tam anlamıyla hayata geçirilmeyen konulardan biri de İslâm ülkeleri arasında sağlam bir ‘haber ağı’ kurma projesidir.

Bu mesele İslâm ülkelerinin bir araya geldiği toplantılarda konuşulur, isabetli kararlar da alınır, ama ne hikmetse hayata geçmez ya da geçemez.

Yanlış hatırlamıyorsak, 1990’larda Ankara’da toplanan “İslâm Şûrâsı” toplantısında da bu yönde karar alanmış, ama hayata geçme imkânı bulamamıştı. Bakalım, bu önemli hedef ve proje ne zaman ve nasıl gerçekleşme imkânı bulabilecek?

Elbette mesele sadece “İslâm âlemi”nin derdi de değil. Yapılan bir değerlendirmeye göre Afrika Kıt’ası’nda ülkeler de bu meseleden dertli. Bir haberde konu ile ilgili olarak şu bilgiler paylaşılmış: “Afrika’dan yapılan haberlerin üçte birinin kıt’a dışındaki yabancı kaynaklardan sağlandığı ortaya çıktı. Afrika’da sanat, medya ve gazeteciliği desteklemek ve geliştirmek için oluşturulan ‘Africa No Filter’ isimli girişimin, kıt’adaki 38 gazetecinin desteğiyle hazırladığı ‘Afrika Medyası Afrika’yı Nasıl Haberleştiriyor’ başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, geçen yıl Eylül ile Ekim arasında Güney Afrika, Mısır, Tunus, Tanzanya, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Uganda, Gana, Nijerya, Botsvana, Zambiya, Zimbabve, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal’den 60 haber kaynağı (gazete, internet sitesi, radyo ve benzeri) incelendi. Raporda, 60 kaynaktan yüzde 63’ünün başka bir Afrika ülkesinde muhabirinin bulunmadığı belirtildi. Raporda, kıt’anın hâlâ büyük ölçüde olumsuz haberlerle anıldığı, bunun da Afrika hakkındaki olumsuz düşünce kalıplarını beslediği vurgulandı. Afrika ile ilgili yapılan haberlerin siyasî işleyiş (özellikle seçimler) ya da ayaklanma, çatışma gibi konuları içerdiği, buna karşın başarı hikâyeleri, kıt’adaki kalkınma veya teknolojik yeniliklerin neredeyse hiç yer bulamadığına işaret edildi.” (AA, 28 Ocak 2021)

Kıt’a olarak Afrika’nın karşı karşıya olduğu durum, az farkla “İslâm âlemi” için de geçerli sayılabilir. Gazete ya da TV’lerde yer alan haberlerin kaçı İslâm ülkelerinden? 50’den fazla ‘İslâm ülkesi’nin bulunduğu hatırlanacak olursa, bu ülkelerden günde en az bir haber duyulması icap etmez mi? Amerika ya da Avrupa’nın bir köyünde meydana gelen haber gazetelerimizde yer alırken, bir İslâm ülkesinin büyük şehrindeki haber niçin yer bulamaz? Bunca İslâm ülkesinin idarecileri, siyasetçileri, ilim adamları, gençleri, işçileri yok mu? Ne oluyor da buralardan haberler ‘ağ’larımıza düşmüyor?

Elbette ‘yabancı haber ajansları’nı sorumlu tutmak işin kolay olanı. “Yabancı ajans”lar bunca haber üretirken, İslâm âlemi benzer bir yarışa niçin girmez? Niçin ‘dünya’ haberleri sayfamızda İslâm âleminden yeteri kadar haber yer alamaz?

İslâm âleminden gelen ve medyada yer alan haberlerin çoğunluğunun da umut vermeyen haberler olması ayrıca dikkat çeken bir nokta. Bu kısır döngüyü tersine çevirmek yine “İslâm âlemi”nin vazifesi. Toplantılarda alınan kararlar hayata geçirilsin ve sağlam bir ‘haber ağı’ kurulsun. İslâm ülkeleri de aralarındaki kardeşliği pekiştirmek için ‘kardeş ülke’lerden gelen güzel haberlere öncelik versin vesselâm.