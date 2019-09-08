Haberlerin zehirli dili

Bir insanın duyduğu her habere araştırmadan ve incelemeden inanması ve hele de ona göre hareket etmesi en başta kendisine yaptığı büyük bir kötülük olmaz mı? Maalesef çoğu kişi bu tuzağa düşebiliyor.

Tabiî ki bu noktada sadece duyduğu haberlere itimat edip insanları suçlamak meseleyi halletmiş olmuyor. Haber ağlarının kimin elinde olduğu ve bütün dünyayı nasıl ellerinde, avuçlarında oyaladıklarını iyi hesap etmek gerekir.

ABD’de medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre medyanın, en fazla olumsuz haberleri Müslüman azınlık hakkında yaptığı belirlenmiş. Vermont eyaletindeki Middlebury Koleji bünyesindeki Azınlıkların Medya Portreleri Projesi Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmada, ABD’de yayın yapan 4 ulusal gazetenin 2018’de azınlıklar üzerine yaptığı haberler ele alınmış. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve USA Today gazetelerinde Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikan, Hispanik, Yahudi ve Müslüman grupların geçtiği haberler incelendiğinde ortaya çıkan tablo şöyle olmuş: Toplam 26 bin 626 makalede, 9 bin 32 ile en fazla Müslümanlar haberlere konu edilirken, 6 bin 499 defa Afrikalı Amerikanlardan ve 5 bin 980 defa da Yahudilerden bahsedilmiş.

Araştırmacılar, her bir makalenin azınlıklar hakkında ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğu konusunda sıfır noktasını baz alarak puanlama tablosu oluşturmuş ve neticede Müslümanlar, eksi 0,70 ile en fazla olumsuz haber yapılan grup olduğu ortaya çıkmış. Proje Başkanı Erik Bleich, bu durumun çok şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Diğer gruplarla karşılaştırınca Müslümanlar olumsuz haber konusunda çok ileride” ifadesini kullanmış. (AA, 5 Eylül 2019)

Bu feci tablo orta yerde dururken “Doğru İslâmiyeti ve İslâamiyete lâyık doğruluğu” insanlığa ulaştırmanın ne kadar zor, ne kadar çetin ve bir o kadar da ehemmiyetli olduğu tekraren ortaya çıkmış olmuyor mu?

İslâm âleminin medya ve haber konusunu görmezden gelmesi mümkün değildir. Dünyada, 1.5 milyar Müslüman ve 50’den fazla “İslâm ülkesi” var, ama sıra dünyadaki haberlere konu olmaya geldiğinde belki yüzde 10 nisbetinde yer alınır ya da alınmaz. Elbette ‘doğru ve müsbet haber’leri söz konusu etmek gerekir. Yoksa dünya medyasında belki de yüzde 50’den fazla bir nisbetle Müslümanlar aleyhinde haberler yer alır.

Peki ne yapmalı? Dünya haber ağlarını elinde tutan ‘kartel’lere kızarak bir yere varmak mümkün mü? İslâm dünyası mutlak surette iyi, güzel ve doğru haber üreten ve yayan bir sistem kurmak durumundadır. Bunun için en başta İslâm ülkelerinin arasındaki ihtilâfların sana erdirilmesinde fayda var. Başkalarını bir yana bıraksak bile, Türkiye’de yayınlanan gazete ya da dergiler acaba ne nisbette “İslâm dünyası”ndan haberlere yer verebiliyor? Gazetelerin dış haberler sayfasına bakıldığında ‘dış haberler’ değil de sanki ‘ABD haberleri’ sayfası görmüş olmuyor muyuz? ABD Başkanının her hareketi gazetelerde haber konusu edildiği halde, 50’den fazla İslâm ülkesinden kaç adet haber duyabiliyoruz? Nerede Endonezya, Malezya ya da başka İslâm ülkelerinden haberler?

Haberlerin zehirli dilini bertaraf edebilmek için sağlam temeller üzerinde bina edilmiş bir haber ağı, haber çalışması yapılmak durumunda. Doğru ve güzel haberleri duyurabilirsek Müslümanları karalayan haberlerin önü alınabilir. Bu noktada kaybettiğimiz her gün bizim için zarar hanesine yazılmaktadır, vesselâm.