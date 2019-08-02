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2 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Hak de, hukuk de, adalet de!

Faruk ÇAKIR
02 Ağustos 2019, Cuma
Ülkemizde adalet sisteminin iyi işlemediği her halde inkâr edilemez.

Hangi dünya görüşüne mensup olursa olsun gerek siyasetçi, gerek idareci ve gerekse hukukçular adaletin hızlı ve adil bir şekilde tecelli etmediği noktasında ittifak halindedir. Hatta ve hatta, ‘adalet bakanları’ dahi bu noktada şikâyetçidirler. Zaten öyle olmasa ‘’hukuk reformu’ paketleri açıklanır mıydı? Dolayısıyla problemi görmezden gelmek mümkün değildir.

Bir başka mesele de bazı mahkemelerin aldığı kararların ‘vicdan’larda karşılık bulmamasıdır. Haliyle bu da itirazlar meydana getiriyor. Ancak bu noktada dikkat çekilmesi gereken şey, itirazların da ‘hukuk çerçevesinde’ olması gerektiğidir. Tabiî ki  vatandaşın itirazı ile idarecilerin itirazı da farklıdır. Kararın tarafı olan ve mağdur olduğunu düşünen vatandaş ile hüküm verenleri tayin eden siyasî iradenin itirazı aynı kefeye konulamaz. Canı yanan vatandaş itirazda ölçüyü kaçırabilir ki bu da hukuk sistemi içinde bir ölçüde anlaşılabilir. Ancak ‘yetkili’ kişilerin mahkeme kararları karşısında; ‘beni bağlamaz, tanımam’ şeklinde tavır alması ve daha da fenası bu kararları alanların başka yerlere tayin edilmesi hukuk ve adalet sistemini yaralar.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir karar ve sonrasında yaşananlar Türkiye’de hukuk sisteminin sancılarını da gündeme taşımış oldu. Mahkeme, daha önce bir bildiri imzalayan akademisyenlerin, bu sebeple KHK ile işlerinden atılmasını haksız bulmuş ve ‘hak ihlâli yapıldığına’ dikkat çekmiş. Esasında mahkemenin verdiği karar, daha önce başka dâvâlarda AİHM’in verdiği kararları hatırlatıyor. AİHM pek çok defa, ‘rahatsız edici dahi olsa’ fikir beyan etmenin suç olmadığını belirtmiştir.

Hadisenin hukukî yönünün tartışmasını ehil olanlara bırakmak icap eder. Zaten hukukçular bunu yapıyor ve Anayasa  Mahkemesi’nin verdiği kararın AİHM kararlarına uygun olduğuna dikkat çekiyor. Burada esas dikkat çekilmesi gereken nokta, AYM’nin bu kararına karşı 1071 akademisyenin ‘karşı imza kampanyası’ açmış olmasıdır. Prensip olarak AYM’nin kararına itiraz  etmek için imza kampanyası açılmasına itiraz edilmeyebilir. Ama burada fıtrî bir kampanya olmadığı akla geliyor. İmzacı sayısının  önceden tesbit edilmesi fıtrî midir? Normalde bir metin, imzaya açılır ve isteyen herkes sınırlama olmadan o metni imzalar. Bunu  1071 ile sınırlamak imzanın mahiyetini değiştirir. Nitekim, metni imzaladığı ilân edilen 2 akademisyen isimlerinin bilgileri dışında listeye ilâve edildiğini belirtmiş. Ayrıca ‘tekrar imza’ların olduğu da ortaya çıkmış ve neticede güya mesaj vermek için seçilen 1071 imza sayısı 1068 imzaya inmiş. 1071 olarak yola çıkanlar 1068 olmuş. Acaba bu rakam nasıl bir mesaj veriyor, onu da  tarihçilere bırakmak gerekir.

Bir şey fıtrî olmazsa iyi neticelerin ortaya çıkması mümkün olmaz. “Haydi bakalım, bir imza kampanyası açılsın ve şu kadar kişi  imzalasın” demek fitrî bir hareket olarak görülebilir mi? Ve tabiî ki bir kişi dahi olsa izni alınmadan ‘bildiriyi imzaladı’ diye ilân edilebilir mi? Bütün bunlar iyi hareketler değil...

Akademisyen olsun ya da olmasın bütün insanlara yakışan şey, hakkı, hukuku ve adaleti savunmaktır. Bunun yerine adaletsizliği savunmak anlamına gelen her iş, her hareket en sonunda bunu yapanları mahcup eder. Türkiye, el birliğiyle hak, hukuk ve  adalet yolunda ilerlemeli. 

Adaletsizliğe birlikte ve beraber dur demek lâzım vesselâm...

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