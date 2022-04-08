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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Haklı değil mi?

Faruk ÇAKIR
08 Nisan 2022, Cuma
Ukrayna’da, bir an önce sona ermesini arzu ettiğimiz bir savaş devam ediyor.

Başka bütün savaşlarda olduğu gibi burada da önce ‘gerçekler’ öldü. Sonra da çocuklar ve yaşlılar olmak üzere siviller öldü, ölüyor. Elbette savaşan askerler de ölüyor, ama onların ölümü bir bakıma mesleklerinin tabii neticesi.

Bütün dünya, savaşın ne kadar yıkıcı olduğu ve aynı zamanda dünyanın bir ‘köy’ haline geldiğini bu savaş vesilesiyle görmüş oldu. Çünkü oradaki savaş dünyanın en ucundaki ülkeleri, şehirleri ve hatta köyleri etkiledi. Son yıllarda krizlerden kurtulamayan ‘dünya köyü’ bu savaşla birlikte bir defa daha krize sürüklendi. Savaşın tetiklediği yeni krizden en çok etkilenen ülkelerde biri de Türkiye oldu. Ülkemiz hem Ukrayna’dan hem de Rusya’da gıda ithalatı yapan bir ülke olduğu için bu iki ülke arasındaki savaşın faturasının bir kısmı da bize yansıdı.

1990’da başlayan ‘Körfez Savaşı’yla birlikte savaşlar neredeyse ‘canlı’ yayınlanır hale geldi. Dolayısı ile işlenen ‘savaş suçları’nı gizlemek eskisi kadar dolay değil. Hem her yerde medya mensupları var, hem de ‘savaş meydanları’ uydularla takip edilebiliyor. Dolayısı ile “Savaşı ben başlatmadım, şu şehri ben bombalamadım, şu caddedeki insanları ben öldürmedim’ demek pek mümkün değil. Dünyadaki insanların, insanlığın büyük kısmının bu savaşın bir an önce sona ermesini talep etmesi iyiye işaret.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de her fırsatta dünya liderlerine seslenip savaşın bir an önce sona ermesi için ellerini taşın altına koymalarını istiyor. Zelenskiy’nin video konferans yoluyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap ederken, savaşa seyirci kalınmasına itirazı dikkat çekici olmuş. 

BM Güvenlik Konseyi’ni savaşı önleyememekle eleştiren Zelenskiy, “Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumunun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada. Size BM Sözleşmesi’nin 1. maddesini hatırlatmak istiyorum. Bu örgütün amacı ne? Barışı temin etmek ama şu an BM Sözleşmesi ihlal ediliyor... BM’yi kapatmaya hazır mısınız? Uluslararası hukukun ortadan kalktığını düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise derhal harekete geçmeniz gerek. BM sisteminin derhal reforma ihtiyacı var, böylece veto hakkı ortadan kalkar ve dünyanın tüm bölgeleri konseyde adil temsil edilir” demiş.

Kelimeler farklı da olsa bu mealle sözleri çok defa duymuş değil miyiz? BM’nin kuruluş amacına hizmet etmesi gerektiğini ifade eden herkes haklıdır. Maalesef bu uluslararası kuruluş üzerine düşen görevi hakkıyla yapabilmiş değil.

Tabii ki BM’ye haklı olara kızarken “İslam dünyası”nın da daha aktif olması gerektiğini ifade etmek gerekir. İslam ülkeleri bu hususta üzerine düşen görevi yapabilmiş olsa, BM bile daha aktif olmak mecburiyetinde kalırdı. 

“Pencerelerden bak”maya devam ederken, savaşın bir an önce sona ermesi için duaya devam edelim inşallah.

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