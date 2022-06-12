Hal ve gidiş nasıl?

Eskiden okul karnelerinden ‘Hal ve gidiş’ bölümü vardı ve öğretmenler o haneye de not verir ve öğrencinin dertleri dışındaki davranışlarını da ölçerlerdi. Aynen onun gibi Türkiye’nin de ‘hal ve gidiş’inin iyice araştırılması ve değerlendirilmesi icap eder.

Türkiye’yi idare edenlere sorulacak olursa ‘hal ve gidiş’e 10 üzerinden 10 puan verirler. Peki, aynı soru vatandaşa sorulduğunda acaba kaç puan verilir?

Tabii ki her şey rakamlarla anlaşılmaz. Ancak Türkiye’yi idare edenler ekseriyetle işlerine gelen ‘iyi’ rakamları ballandıra ballandıra anlatırken; siyaseten ‘iyi’ olmayan rakamları ise gizlemeyi tercih ediyorlar. Mesela, ihracat rakamlarıyla övünülürken; ithalat rakamları pek de gündeme gelmiyor. Peki, problemleri görmezden gelen böyle bir davranış Türkiye’nin ve milletin menfaatine olabilir mi?

İdareciler ‘hal ve gidiş’le övünüyorlar, fakat şu anki enflasyon nispeti 1998 yılından sonraki en yüksek seviyede. Esasında idareciler de ‘hal ve gidiş’ten memnun değiller. Öyle olmasa, krizden çıkış için yeni yollar aramayı sürdürürler miydi?

Şu var ki, bir yandan kriz inkâr ediliyor, bir yandan da yeni formüller deneniyor. Yeni formüllerin dertlere çare olmayacağı uzmanlarca ifade etse de idareciler nezdinde dikkate alındığı söylenemez.

Ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni ‘çare’nin etkili olmayacağını ifade eden uzmanların sayısı hayli fazla. “Bunlar günü kurtarma çabaları. Bunların hiçbir sorunu çözebilecek adımlar değil. Sadece sorunların çözümünü öteliyoruz ve hazinenin yükünü artırıyoruz.” diyen Icrypex Strateji Geliştirme Müdürü Tuğba Özay, enflasyonun, dış ticaret açığının, cari açığın, TL’deki değer kaybının artmaya devam etmesinin, TL’ye ve ekonomiye güvenin daha da azalmasına yol açtığını hatırlatmış. (bbc.com/turkce, 10 Haziran 2022)

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Twitter hesabında yaptığı yorumda; “Bu bile gösteriyor ki kurların neden yükseldiği konusunda bir fikirleri yok. Güya vatandaş döviz bozduracak, getirisinin ne olacağı bile duyurulmayan enstrümanı bekleyecek? Hadi canım sende!” ifadelerini kullanmış. Prof. Dr. Burak Arzova da “Yine yük Hazine’ye yıkılmış durumda. Çıkmaz yolda çıkış aramaya çalışmak gibi” demek suretiyle ‘hal ve gidiş’e geçer not vermemiş.

Türkiye’yi idare edenlerin de ‘hal ve gidiş’ten memnun olmadıklarını tahmin etmek zor değil. Fakat ‘hal ve gidiş’in iyi olması bazılarının işine gelmiyor. Yani, ‘hal ve gidiş’i iyi hale getirmenin şartları, bazı idarecilerin keyfini kaçırabilir. Çünkü onlar haksızlıktan, hukuksuzluktan ve adaletsizlikten besleniyorlar. Hatta, ‘ekonomik kriz’den beklenen idareciler de mutlaka vardır. Yoksa ‘hal ve gidiş’in iyi olmadığını aklı başında bir insanın bilmemesi, görmemesi ve fark etmemesi mümkün değil.

Yanlış işler yapanların bu yanlışlardan geri adım atması temennisiyle...