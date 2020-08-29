Hal ve gidiş notu

Türkiye’yi idare edenlerin en iddialı oldukları konulardan biri de ekonomideki gelişmelerdi.

Reform mahiyetinde çalışmalar yapılmadığı için bu konudaki iyileşmeler de maalesef kalıcı olmadı. Başkasının parası ile yapılan işlerin sonu sarpa sardı.

Öğretim üyesi ve ekonomi yazarı Mustafa Durmuş, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu özetlemiş ve ciddî uyarılarda bulunmuş. Dikkate alınır ya da alınmaz, o idarecilerin bileceği iş. Ancak ekonomik durumun iyiye gitmediği iyice belli.

Maliye Doktoru unvanını olan ve 1981-1991 yılları arasında İngiltere’de York Üniversitesinde İktisat ve İlgili Bilimler Bölümünde Araştırmacı Misafir Öğretim Görevlisi olarak bulunan Durmuş’un çizdiği tablo şöyle:

“Bütçe dışı bir fon olduğu için Meclis denetimine tabi olmayan ve yaptığı harcamaların detayları gizlilik gerekçesiyle Meclis ile dahi paylaşılmayan Savunma Sanayi Destekleme Fonu bünyesinde 2018 yılında yaklaşık 24 milyar lira gelir elde edildi. Aynı yıl güvenlik ve savunmaya yönelik araç, gereç ve savaş teçhizatı alımına 22,5 milyar liralık harcama yapıldı. (...) Sonuç olarak, silâh sanayi sektörünün satışlarının dörtte üçünün iç pazarda kullanıldığı ve bunun temel alıcısının da devlet olduğu dikkate alınırsa; (...) devlet harcamalarının faiz dışı açığı arttıran, böylece de devlet malî krizine yol açan faktörlerden biri olduğunun altını çizmek gerekiyor. (...) Tüm dünyada hem ırkçılık, hem de militarizm yükseliyor. Savunma amacını fazlasıyla aşan büyüklüğe erişen askerî harcamalarsa böyle savaşları gündemde tutmaya yarıyor. (...) Devlet maliyesindeki bu gelişmelerin sonucunda, özel ekonominin yanı sıra devlet de artık kriz potasına girmiş durumda. Sırasıyla; bütçe açığı, Hazine nakit açığı, kamu borçlanması ve faiz ödemeleri önlenemez bir biçimde artış gösterdi. Öte yandan devlet malî krizi devletin sınırları içinde kalmadı ve bankacılık krizini de tetiklemeye başladı.” (t24.com.tr, 27 Ağustos 2020)

Muhtemelen bu tabloya itiraz edenler de olacaktır. Fakat itiraz edilemeyecek bir durum var: Ekonomide işler iyi değil. Bu durumun sebebi ve sorumluları farklı olabilir. Meselâ, denilebilir ki “Koronavirüs çıktı, böyle oldu.” Böyle olması mümkündür. Ancak krizi sadece virüs salgınına bağlamak doğru olmaz. Bu salgının büyük etkisi olmuş olabilir. Fakat asıl mesele devletin yaptığı harcamaların yeteri kadar denetlenmemesidir.

Bir ticarî işletme denetlenmese her geçen gün daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalmaz mı? Devlet, yaptığı işleri denetlemeden uzak tutarsa bunda ne gibi bir kamu menfaati olabilir?

Devletin kendisi, yapılan işleri denetlemek için Sayıştay kurduğuna göre yapılan işlerin denetlemeden uzak tutulmaya çalışmasını anlamak mümkün mü?

Doğru iş yapanları denetlemeden kaçınmaya çalıştığı nerede görülmüştür?

Türkiye ne edip etmeli, her işini açık şeffaf ve denetlenebilir hale getirmeli.

Belediyeler de, bakanlıklar da, STK’lar da, vakıflar da velhasıl ‘iş’ yapan herkes kanunlara ve kurallara göre sıkı bir şekilde denetlenmelidir.

Denetleme ve şeffaflıktan hiç kimse zarar görmez. Aksine bir yerde denetlenme, murakabe ve hesap sorma yoksa orada işlerin iyi gitmesi mümkün değil vesselâm.