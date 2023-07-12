Hani AB’ye karşıydınız?

Tartışmasız bir gerçek var: Türkiye’yi idare edenler dün ‘kara’ dediklerine bugün ‘ak’ diyor ve taraftarları da bunu garip karşılamıyor.

Bu çelişkinin en çarpıcı örneklerinden biri de, idarecilerin Avrupa Birliği’ne üyelik noktasındaki değerlendirmeleridir.

Herkesin bildiği ve gördüğü üzere idarecilerimiz, bilhassa son yıllarda; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını değil, olmamasını istiyor ve bunun için de ne gerekiyorsa yapıyorlar. Hem üyelik için gerekli olan şartlar yerine getirilmiyor, hem de ortaya çıkan neticeten AB idarecileri sorumlu tutuluyor.

Elbette “İki ayrı Avrupa” olduğunun ve bunlardan birinin Türkiye’yi AB’ye istemediğinin farkındayız. Fakat, kabahatin tamamını AB üyesi ülkelere atıp, bizdeki idarecilerin yanlışlarını görmemek de olmaz. Türkiye’nin ve milletin menfaati AB üyeliğinde ise, “Türkiye dostu AB idarecileri”yle el ele verip Türkiye’yi birliğe üye yapmak icap etmez mi? İdarecilerimiz bunun yerine, Türkiye’yi AB’ye istemeyen idarecilerin hareketlerinden yola çıkarak AB ile aramızdaki köprüleri atan hareketler yapıyor. Neredeyse her ay, her hafta “AB’ye rest çektik” benzeri haberler medyada yer almıyor mu? Peki, idarecilerimiz AB’ye rest çektikçe bundan kim zarar görüyor? Elbette milletimiz ve memleketimiz...

“Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. (...) Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız 1963’ten beri oyaladınız. AB’ye aldık alacağız diye oyaladınız siz dürüst değilsiniz. Hayatınız yalan üzerine kurulmuş” denilen tarih çok eski değil. (Bakınız: a haber.com.tr, 10 Ekim 2019) Bir misal daha: “(AB’ye hitaben) Biz yolumuza gidiyoruz, siz de yolunuza gidin.” (hurriyet. com.tr, 6 Mayıs 2016)

Bu ve benzeri sözler sebebiyle Türkiye ile AB’nin arası iyice açıldı. Bu neticeden kim istifade etti? Her halde Türkiye’de yaşayanların bu gerilimden bir kârı olmadı. Aksine hürriyetler kısıtlandı ve keyfilik hüküm sürüp gitti.

Derken, hava tekrar değişir gibi oldu ve şunlar söylenmeye başlandı: “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım.” (AA, 10 Temmuz 2023)

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünün açılması milletin ve memleketin menfaatine ise, düne kadar yapılan kimin menfaati icabı oldu? Bu meselenin pazarlık konusu edilip edilmeyeceği ayrı bir konudur. Ancak ülkemizin AB’ye üye olması umumi bir fayda vereceğine göre bu yolu tıkamak, engellemek millet menfaatine yapılan işler arasında sayılabilir mi?

Türkiye’yi idare edenlerin bu husustaki ikircikli tavrı, ‘sinek ısırması’ndan endişe edip; ‘ejderha ağzına düşmek’ gibidir. AB üyeliğinin bir zararı varsa, on faydası vardır. Biri kaybedip, ‘on’u kazaran zarar etmez.

Uzun sözün kısası: Türkiye sahip olduğu değerlerle Avrupa Birliği’ne üye olmalıdır. Milletimizin uzun dönemli menfaati buradadır. Siyasetçilere düşen bu yola engel olmak değil, destek olmaktır vesselam.